Ante nuevas licencias médicas irregulares: subsecretario Pavez compromete “apurar” sumarios

El subsecretario del Interior Máximo Pavez (UDI) se refirió al informe de Contraloría, revelado este viernes, que dio cuenta de que más de siete mil funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica.

“La Contraloría ya instruyó que todos los servicios públicos deben iniciar los sumarios y todos los jefes de servicio estamos empeñados en poder conocer y apurar esos sumarios, que a veces son bastantes, para que las personas que incurrieron en esa falta rindan y paguen con la sanción que corresponda”, señaló el subsecretario.

La autoridad regional, además, destacó que “los escenarios de judicialización son propicios para poder materializar las sanciones que la Contraloría ha indicado se investiguen en cada uno de los sumarios”, afirmó. Asimismo, afirmó que existe preocupación para que “los recursos de los chilenos, que incluyen la jornada laboral de los funcionarios públicos, se utilicen para lo que tiene que ser utilizado, es decir, para la función pública”,

Por otra parte, aseguró que mediante el plan Inspección Total están realizando revisiones propias sobre el uso de licencias médicas y que “los sumarios que están en curso se van a terminar y los sumarios que hay que instruir se van a tener que instruir”.

Al ser consultado sobre si evalúan realizar nuevas auditorías sobre periodos anteriores, Pavez respondió: “Voy a revisar en qué está el estado y, si es necesario seguir pidiendo auditorías hacia atrás, en la medida en que los plazos de prescripción de la responsabilidad administrativa lo permitan, lo vamos a hacer con mucho gusto”.