Plan de Inspección Total: detectan $1,4 billones en transferencias a fundaciones que no fueron rendidas

A raíz de este hallazgo se iniciarán investigaciones en cuatro ministerios con el fin de realizar “una revisión más profunda y la eventual determinación de responsabilidades”.

Una auditoría realizada en el marco del Plan de Inspección Total, ordenado por el Gobierno de José Antonio Kast, detectó que entre 2022 y 2026 se realizaron transferencias por un total de $1,4 billones a fundaciones, las que no fueron rendidas.

A raíz de esto se ordenó iniciar cuatro investigaciones, las que se realizarán en los ministerios de Deporte, Energía, Agricultura y Salud tras “detectar antecedentes que requieren una revisión más profunda y la eventual determinación de responsabilidades“.

La subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, señaló que “estamos avanzando en cada sesión, no solo en la detección de alertas, sino también en adoptar decisiones concretas. Cuando vemos antecedentes que requieren revisión más profunda, instruimos investigaciones, porque nuestro compromiso es proteger los recursos públicos y fortalecer los mecanismos de control del Estado“.

Qué deben aclarar los ministerios investigados

En el detalle de esta auditoría, entre 2022 y 2026 se registraron más de 5,4 billones de pesos transferidos a fundaciones. De ellos, más de 1,4 billones de pesos no acreditan su rendición.

Entre los servicios que cuentan con la mayor cantidad de montos sin acreditación están el Sence, el Servicio de Protección de la Niñez y la Subsecretaría de Agricultura.

En cuanto a las investigaciones que se ordenaron, en el Ministerio del Deporte se centrará en el Instituto Nacional de Deportes, en cuanto a la administración, transferencia y rendición de recursos públicos.

En el Ministerio de Energía la indagatoria estará enfocada en la Agencia de Sostenibilidad Energética, “considerando transferencias, rendiciones, contrataciones, ejecución de programas y cumplimiento de objetivos financiados con recursos públicos”.

El Ministerio de Agricultura deberá aclarar “transferencias de recursos a organismos ejecutores, revisando rendiciones, regularidad de compras y contrataciones, y el cumplimiento de objetivos y obligaciones por parte de dichos organismos”.

Por último, el Ministerio de Salud investigará “compras, contrataciones, incluyendo subsecretarías, servicios dependientes y entidades ejecutoras”.