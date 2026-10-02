Encuesta Descifra: 54% cree que Bachelet tiene más capacidad de diálogo y supera a Boric en preparación presidencial

El sondeo también consultó por las posibilidades de ambos exmandatarios de regresar a La Moneda, el respaldo ciudadano que generan y la percepción sobre sus liderazgos.

La última edición del Termómetro Político de Descifra midió la percepción ciudadana sobre los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric, con resultados que muestran diferencias en materia de respaldo, capacidad de diálogo y preparación para ejercer nuevamente la Presidencia.

En ese contexto, un 54% de los encuestados considera que la exmandataria tiene mayores aptitudes para dialogar, frente al 23% que se inclinó por el exjefe de Estado.

Encuesta también midió apoyo y rechazo de Bachelet y Boric

En cuanto al apoyo ciudadano, Bachelet alcanza un 43%, mientras que Boric registra un 32%. Sin embargo, el expresidente obtiene un 29% en la percepción de cariño, dos puntos por encima de la exmandataria, quien llega al 27%. Además, un 35% manifiesta rechazo hacia Boric, frente al 12% que declara sentirlo por Bachelet.

Respecto de un eventual retorno a La Moneda, un 67% cree que Boric tiene más deseos de volver a gobernar, mientras que un 12% piensa lo mismo de Bachelet. En relación con las posibilidades de concretar ese regreso, el 45% considera que el exmandatario tiene mayores opciones, frente al 26% que señala a la expresidenta.

Sobre la preparación para ejercer nuevamente el cargo, un 46% estima que Bachelet cuenta con mayores aptitudes para ser presidenta, mientras que un 21% se inclina por Boric. En tanto, un 28% considera que ninguno de los dos está mejor preparado para asumir esa responsabilidad.

Junto a ello, el sondeo muestra que un 76% percibe que ambos liderazgos se complementan, mientras que un 18% considera inevitable un enfrentamiento entre ellos.

Asimismo, un 87% los ve como compañeros políticos y un 8% los identifica como rivales. En cuanto a la capacidad de impulsar el progreso del país, un 37% cree que ninguno lograría ese objetivo, frente a un 31% que menciona a Boric y un 27% que apunta a Bachelet.