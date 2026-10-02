“No podía dejar que todos murieran”: piloto recordó cómo evitó la tragedia en el avión de Flydubai

“Ahora que me ha llamado, estoy realmente muy orgulloso de mí mismo”, le reconoció al primer ministro de India, Narendra Modi.

FLYDUBAI.

“Si no demostraba valentía, morirían 170 pasajeros“, aseguró este viernes el comandante de Flydubai Smit Machchhar, al recordar el ataque que sufrió por parte de su copiloto durante un vuelo de Emiratos Árabes Unidos a Israel.

El piloto de nacionalidad india abordó el tema durante una videollamada que mantuvo con el primer ministro de su país, Narendra Modi, desde el hospital de Abu Dabi en el que se recupera de las heridas que le provocó el agresor.

Contó que tras el ataque cayó al piso del avión que transportaba a 182 personas, momento en que “sentí que el avión estaba cayendo“.

“Comprendí que si no me levantaba… los pasajeros perderían la vida“, manifestó, y sostuvo que “sabía que esa sería mi última oportunidad y que la puerta estaba justo allí”.

“Me seguían golpeando, pero logré abrir la puerta y todos entraron”, le dijo al primer ministro de la India, a quien le confesó que “estaba luchando por mi vida. No podía dejar que todos murieran“.

El piloto admitió que se siente orgulloso por lo que hizo

Una vez que abrió la puerta de la cabina del avión, varios pasajeros y miembros de la tripulación ingresaron y lograron reducir al atacante, tras lo cual el mismo piloto consiguió aterrizar el avión de manera segura en Arabia Saudita.

También recordó que, durante la agresión recitó el Hanuman Chalisa, un himno devocional hindú dedicado a Hanuman. “El señor Hanuman me dio valor“, le aseguró a Modi.

También le confidenció que “ahora que me ha llamado, estoy realmente muy orgulloso de mí mismo (…) No estaba orgulloso antes de esto, pero ahora sí”, reiteró.

En cuanto al copiloto que generó la emergencia en el avión, hasta ahora no se ha dado a conocer su nombre, aunque sí se informó que es un ciudadano de nacionalidad omaní, quien permanece encarcelado en Arabia Saudita, mientras el caso se investiga como un acto terrorista.