Qué calles están bloqueadas y por cuáles se puede transitar tras el aluvión en Las Condes

El propósito es permitir el ingreso y desplazamiento de los equipos de emergencia y facilitar los trabajos de remoción de escombros.

AGENCIA UNO.

Una docena de calles de la comuna de Las Condes presentan problemas para el tránsito de vehículos, con cinco de ellas completamente bloqueadas tras el aluvión ocurrido la tarde de este jueves.

De acuerdo con lo reportado por el director regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Miguel Muñoz, el fenómeno afectó principalmente a sectores de General Blanche, Quebrada Honda y avenida La Plaza Sur.

Precisó a la vez que la emergencia se debió a la activación de quebradas en la comuna, en medio del sistema frontal que se registró en la Región Metropolitana.

Las calles bloqueadas y en cuáles se puede transitar

A raíz de la emergencia y con el propósito de facilitar la disponibilidad de los recursos para responder ante la situación, el Gobierno decidió decretar zona de catástrofe.

Por su parte, la Municipalidad de Las Condes informó qué calles de la comuna están bloqueadas y por cuáles se puede transitar, tras el aluvión ocurrido en la víspera.

Según se indicó desde el municipio, los cortes de tránsito se establecieron con el propósito de permitir el ingreso y desplazamiento de los equipos de emergencia y facilitar los trabajos de remoción de escombros en la zona afectada.

En concreto, las calles bloqueadas y aquellas en las que se puede circular son las siguientes:

Calles completamente bloqueadas en Las Condes

Monseñor Álvaro del Portillo

General Blanche: desde San Carlos de Apoquindo hasta Las Condesas y los cruces perpendiculares en este tramo.

Quebrada Honda: desde San Ramón hasta Colina Vista Hermosa y los cruces perpendiculares en este tramo.

Avenida la Plaza: entre Monseñor Álvaro del Portillo y Camino el Alba

San Carlos de Apoquindo: entre Monseñor Álvaro del Portillo y Camino el Alba

Calles para transitar con precaución

Camino el Alba

General Blanche: desde Las Condesas hacia abajo

Quebrada Honda: desde Colina Vista Hermosa hacia abajo

Avenida la Plaza Sur: entre Las Flores hasta Camino el Alba

San Carlos de Apoquindo: entre Las Flores y Camino el Alba

Paul Harris Sur

Camino Las Flores: entre San Carlos de Apoquindo y Avenida La Plaza

Calles habilitadas