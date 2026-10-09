Tras la emergencia en la RM: cuáles son las 10 comunas con las clases suspendidas este viernes

El Mineduc informó que la medida se “aplica para todo tipo de establecimientos de educación parvularia y escolar”.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Diez comunas de la Región Metropolitana tienen suspendidas las clases este viernes 9 de octubre, según informó el Ministerio de Educación (Mineduc).

La medida la adoptó la Secretaría de Estado en el marco de la emergencia generada por las intensas precipitaciones en la zona central del país y se suma a la alerta roja decretada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), tras el aluvión registrado en la comuna de Las Condes.

Entre las recomendaciones entregadas por el organismo se cuentan alejarse de la zona afectada por el aluvión; evacuar hacia zonas superiores de casas, techos, edificios u otra estructura si no es posible salir hacia un punto de encuentro, y volver al hogar cuando las autoridades indiquen que es seguro hacerlo.

De igual forma, se confirmó que las autoridades mantienen el monitoreo de la situación en todas las zonas afectadas y recalcaron la necesidad de que la población siga las instrucciones de los organismos oficiales mientras continúan las labores de respuesta ante la emergencia.

Las 10 comunas de la RM con las clases suspendidas

Según precisó el comunicado difundido por el Mineduc a través de las redes sociales, la suspensión de clases se determinó debido a las condiciones meteorológicas que han afectado gran parte de la capital.

De igual forma, informó que la medida se “aplica para todo tipo de establecimientos de educación parvularia y escolar“.

En concreto, el Mineduc precisó que este viernes 9 de octubre las clases están suspendidas en las siguientes comunas: