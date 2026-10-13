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DMC confirma tornado en Estación Central: vientos alcanzaron hasta 137 km/h

El fenómeno se registró cerca de las 16:30 horas de este martes en el sector de la Alameda y provocó daños en techumbres, canaletas y árboles.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) confirmó que el fenómeno que afectó a la comuna de Estación Central la tarde de este martes corresponde a un tornado, cuyo paso provocó daños en techumbres, árboles y otras estructuras.

De acuerdo con la evaluación preliminar del organismo, el evento fue clasificado como EF0, la categoría de menor intensidad en la escala Fujita Mejorada.

El tornado se registró cerca de las 16:30 horas en el sector de la Alameda, donde las fuertes ráfagas de viento arrancaron parte de los techos de algunas construcciones y causaron otros daños.

Según los primeros antecedentes recopilados por la DMC, las velocidades del viento fluctuaron entre los 105 y 137 kilómetros por hora.

En cuanto a sus efectos, el organismo meteorológico reportó daños considerados leves, entre ellos la caída de tejas, desprendimientos de pequeñas piezas de techumbres, afectaciones en canaletas y revestimientos, además de ramas quebradas y árboles con raíces poco profundas arrancados por el viento.

La confirmación del tornado constituye un hecho inusual para Santiago, debido a que este tipo de fenómenos no es habitual en la capital.

Sin embargo, la clasificación aún no es definitiva, ya que la DMC precisó que el episodio sigue en evaluación para determinar con mayor exactitud sus características y confirmar su clasificación final.

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