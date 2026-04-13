“Como una rata”: nieta de María Ercira Contreras cuestiona accionar de la dueña del fundo Las Tórtolas

En tanto, Marcela Contreras, hermana de la adulta mayor, apeló a “quienes no duermen tranquilos por callar dónde está y qué pasó con ella”.

INSTAGRAM.

Carla Hernández, nieta de María Elcira Contreras, criticó con dureza este lunes el accionar de la dueña del fundo Las Tórtolas, Mónica Kleinert.

La pariente de la adulta mayor desaparecida el 12 de mayo de 2025 en esa propiedad ubicada en Limache, empleó su cuenta en Instagram para cuestionar a la mujer que se fue del país tras lo ocurrido y no regresó.

Por otra parte, Marcela Contreras, hermana de María Ercira, también usó las redes sociales para realizar un llamado tanto a los involucrados en la desaparición como a quienes tienen a cargo la investigación del caso.

En su cuenta de Facebook, Marcela escribió que “a un mes de cumplir dos años de la desaparición de mi hermana María Ercira Contreras Mella, quiero hacer un llamado a quienes no duermen tranquilos por callar dónde está y qué pasó con ella aquella tarde del 12 de mayo de 2024 desde el estacionamiento del restaurante Las Tórtolas”.

“Su conciencia será el mejor juez, y algún día, más temprano que tarde, tendrá que contar la verdad”, añadió.

Luego se dirigió a los investigadores y planteó que “mi llamado es al señor fiscal, a los detectives de la PDI, quienes en forma personal nos prometieron aclarar los hechos. No puede ser que las personas desaparezcan sin dejar rastro, o los que dejaron sean borrados por terceros, en un recinto privado y con cámaras de vigilancia”.

“A usted, señor fiscal, o a ustedes, señores inspectores, ¿no les parece raro? ¿Y si fuera su madre, su hermana, su abuela o su tía? ¿No la buscarían hasta debajo de las piedras?“, preguntó a continuación.

“A pesar de las adversidades que ha tenido tu desaparición, aún nos quedan fuerzas y esperanzas“, concluyó su mensaje.

Nieta de María Ercira critica a dueña de Las Tórtolas

Además de los dichos de la hermana de María Ercira Contreras, la nieta de la adulta mayor, Carla Hernández, criticó el accionar de la dueña del fundo Las Tórtolas, desde cuyo restorán desapareció su abuela hace casi un año.

“La dueña del fundo para crear sociedades desde el extranjero sí que tiene presencia, pero para colaborar en la investigación figura escondida como una rata“, posteó Hernández en su cuenta de Instagram.

“Recordemos que la señora está imputada por lo que sabemos en al menos una de las causas vinculadas con la desaparición de mi abuela“, concluyó su mensaje.