La medida busca reforzar la vigilancia y preparar la respuesta ante posibles riesgos para la salud, el medioambiente y las actividades productivas vinculadas al mar.

El Gobierno declaró Emergencia Preventiva por marea roja en 15 regiones de Chile, una medida que comenzará a regir el próximo domingo 1 de noviembre y se extenderá hasta el 30 de junio de 2027.

La disposición apunta a fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades frente a eventuales episodios de estos fenómenos, conocidos popularmente como marea roja.

Gobierno decreta emergencia preventiva por marea roja en 15 regiones de Chile

Según informó el Ejecutivo a través de sus canales oficiales, el objetivo es “fortalecer el monitoreo, la coordinación y la preparación ante posibles riesgos sanitarios, ambientales y productivos”.

Estas proliferaciones de microalgas pueden generar toxinas que se acumulan en mariscos y representan un peligro para las personas que los consumen. Además, dependiendo de las especies involucradas, pueden afectar a organismos marinos y actividades como la pesca y la acuicultura.

La declaración abarcará las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes y la Antártica Chilena.

El carácter preventivo de la medida busca anticiparse a posibles contingencias durante los próximos meses. Sin embargo, la declaración no significa que exista una floración algal nociva activa en todas las regiones incluidas ni que se haya establecido una prohibición general para consumir productos del mar.

En tanto, las eventuales restricciones sanitarias dependerán de los antecedentes técnicos y de las decisiones de las autoridades competentes.