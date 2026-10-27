Alcaldesa de Las Condes apunta contra Alerta Roja de Senapred: “No sirve cuando ya está corriendo el agua”

La alcaldesa San Martín aseveró que Las Condes tomó medidas como decretar perímetros de seguridad, restricción de circulación y medidas de seguridad en establecimientos educacionales, a pesar que solo se había decretado Alerta Amarilla.

AGENCIA UNO

Catalina San Martín, alcaldesa de Las Condes, cuestionó el actuar del Gobierno ante las nuevas inundaciones, anegamientos y remoción de masas vistas en la comuna, tras un nuevo sistema frontal.

La jefa comunal apuntó contra los protocolos del Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) para decretar Alerta Roja y enfrentar estas emergencias.

“Lo que yo quiero pedirle a las autoridades es que entiendan que no sirve una alerta roja cuando ya está corriendo el agua”, manifestó la alcaldesa, apuntando que los municipios necesitan información con anticipación para responder.

La alcaldesa San Martín aseveró que Las Condes tomó medidas como decretar perímetros de seguridad, restricción de circulación y medidas de seguridad en establecimientos educacionales, a pesar que solo se había decretado Alerta Amarilla en un primer momento.

“Nosotros nos estamos adelantando y estamos tomando las mejores decisiones que creemos que son para nuestros vecinos. Por eso, precisamente, activamos este perímetro de seguridad de manera preventiva, incluso antes de que se decretara”, expresó la jefa comunal.

En vista de esta situación, San Martín instó al Gobierno a revisar los mecanismos de alerta temprana de Senapred: “Si hay que cambiar un sistema, por favor, mejoremos el sistema, cambiemos el sistema, pero no me sirve una alerta roja cuando tengo a las familias y que no saben qué hacer”.

En esta línea, la alcaldesa de Las Condes llamó a considerar al Ministerio de Educación en esta política. “Si hay una alerta roja decretada, yo le pido al Ministerio de Educación, en serio, y esta es segunda vez que lo pido, que levante un protocolo respecto a los colegios”, recalcó.

Pero la jefa comunal también dedicó palabras al Ministerio de Obras Públicas para acelerar las labores de despeje, indicando que “he sido bastante moderada en mis palabras, he sido bastante colaborativa, pero lo que estoy diciendo hoy día es un grito de auxilio. Necesitamos ayuda acá y además necesitamos toda la ayuda posible en la quebrada de Apoquindo a la altura del Dipreca”.