La tensionada aparición de Pablo Longueira en el 43 º aniversario de la UDI

Asistentes relatan un tenso momento entre el exsenador y la diputada Constanza Hube. Esto, en medio de la inminente competencia entre ambos en la elección interna que se proyecta para inicios de 2027.

Lo que debía ser una celebración de los 43 años de la UDI terminó, según militantes presentes, con la molesta retirada de Pablo Longueira, un episodio incómodo del ex senador con una diputada Constanza Hube y la inminente competencia de dos listas tras el fracaso del intento de una directiva de unidad liderada por Jorge Alessandri.

La jornada contemplaba discursos, presentaciones y homenajes a dirigentes. Sin embargo, el ingreso de Pablo Longueira, fundador e histórico dirigente del gremialismo, instaló un momento de tensión que, según varios asistentes, contrastó con el tono festivo que había predominado hasta entonces.

Testigos relatan a EL DÍNAMO que, cuando Longueira llegó, la diputada del distrito 11, Constanza Hube, y María José Hoffmann (con quien Longueira tuvo un encontrón público) se encontraban tomando una fotografía grupal con miembros de las Juventudes UDI.

Según esas versiones, el exsenador habría empujado a Hube durante su ingreso, interrumpiendo el momento y generando molestia entre quienes presenciaron la situación.

Una fuente del gremialismo presente en el lugar añade que el momento se dio mientras Hube le pedía a Longueira no ocupar un puesto que ya estaba reservado por ella cuando este la habría apartado con las manos, sin que hubiera saludo entre ambos.

La reacción, según asistentes, no tardó en llegar. Un integrante de las Juventudes UDI habría pedido al exsenador respeto, cuestionando su actuar frente a la diputada.

La molestia de Longueira y la articulación para hacerle frente

Según militantes presentes, al finalizar la jornada, Longueira se retiró molesto. Algunas de esas versiones sostienen que habría manifestado que no se sentía parte de la UDI actual. Fuentes del gremialismo coincidieron en que el exsenador se fue enojado.

El episodio ocurrió en momentos en que la colectividad discute sus próximos liderazgos y el rumbo del partido que nació hace 43 años.

En paralelo, entre los asistentes circuló un flyer vinculado a la conformación de una eventual lista para la próxima directiva regional metropolitana. En la pieza aparecían Diego Álvarez, encargado de la Red de Profesionales UDI, junto al actual presidente metropolitano, Carlos Chaparro. Consultada por este medio, una fuente del gremialismo precisó que el material corresponde a la directiva regional y no a la nacional.

Sin embargo, su circulación puso sobre la mesa la disputa de que dicha lista se perfila como sostén de lo que será la lista que competirá contra la de Longueira y Alessandri. Si bien aún no se confirma, Hube asoma como la principal carta para liderar la lista contraria a la del exministro de Economía.

Otro nombre que ganó espacio en las conversaciones fue el de Pía Margarit, actual encargada de Pioneras UDI, el estamento de mujeres del partido, y excandidata a diputada por el distrito 15. Según militantes presentes, durante el cóctel varios asistentes se acercaron a ella para agradecerle su recorrido en regiones. Esas muestras de respaldo alimentaron las conversaciones sobre una eventual llegada a la Secretaría General, uno de los cargos de la estructura partidaria que se renovarán en las próximas definiciones internas.