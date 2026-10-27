Senapred reporta decenas de albergados y casi 150 viviendas afectadas por el sistema frontal

El organismo precisó que este martes se mantiene la alerta roja en las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina, en la Región Metropolitana.

AGENCIA UNO.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que alrededor de 50 personas debieron ser trasladadas a albergues y casi 150 viviendas resultaron afectadas debido al sistema frontal que se presentó entre las regiones de Coquimbo.

Desde el organismo también se confirmó que durante esta jornada permanecen activas las alertas rojas en diversas comunas de la Región Metropolitana ante el peligro de remociones en masa.

En concreto, detalló que se trata de las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

También se mantiene la alerta roja por el mismo motivo en la comuna de Arauco, en la Región del Biobío, mientras que en el caso de Requínoa, en la Región de O’Higgins, se debe al paso del tornado durante la jornada del lunes.

A la vez, Senapred ratificó que optó por no cambiar la alerta amarilla que estableció para las regiones de O’Higgins, Maule y Ñuble.

Senapred reporta decenas de albergados y viviendas afectadas

Según el último balance del organismo, solamente en la Región Metropolitana se registran 50 personas albergadas. A ellas se suman tres damnificados en la Región del Ñuble y un lesionado en la de O’Higgins.

A la vez, Senapred reportó que en la Región de O’Higgins 70 viviendas y un colegio resultaron con daños producto del tornado, a las que se suman otras 73 viviendas con daños menores y otra con daño mayor en la Región del Ñuble.

Además, los equipos técnicos están evaluando otras 117 viviendas en la Región de O’Higgins, 15 más en la Región Metropolitana, una en la Región del Maule y otra en la del Ñuble.