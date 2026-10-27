Cuáles son los colegios con las clases suspendidas en Las Condes este martes 27 de octubre

“Nuestra prioridad es resguardar la seguridad de los estudiantes y funcionarios”, enfatizó la alcaldesa Catalina San Martín.

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El desborde de las quebradas Honda y Apoquindo llevó a que la Municipalidad de Las Condes decretara la suspensión de clases para este martes 27 de octubre en ocho colegios y cinco jardines infantiles de la comuna.

La decisión confirmada por la alcaldesa Catalina San Martín se suma al anuncio del delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, respecto de la suspensión de clases presenciales en todos los recintos educativos que se ubican dentro del perímetro de seguridad fijado en San Carlos de Apoquindo, independiente del tipo de administración que posea.

“Nuestra prioridad es resguardar la seguridad de los estudiantes y funcionarios“, enfatizó la alcaldesa sobre el tema.

Los colegios con clases suspendidas en Las Condes

Al ahondar en el tema, la jefa comunal recalcó que el municipio solo puede decidir la suspensión de clases en aquellos establecimientos que administra.

“Como municipalidad solo tenemos facultad de tomar decisiones sobre los establecimientos municipales”, puntualizó.

“Hacemos un llamado al Ministerio de Educación a tomar las medidas de resguardo para todos los colegios, públicos y particulares, en las distintas zonas afectadas”, manifestó la autoridad comunal.

En concreto, la medida adoptada por la Municipalidad de Las Condes se refiere a los ocho colegios municipales y a cinco jardines infantiles que hoy tendrán sus clases suspendidas.

Con anterioridad, el delegado presidencial detalló que la suspensión de clases presenciales regiría dentro del polígono delimitado por Camino Las Flores, avenida Plaza, Quebrada Honda, Colina Vista Hermosa, General Blanche, Paul Harris y Camino El Alba.

Se trata del mismo perímetro que se activó el pasado 8 de octubre, luego del aluvión que afectó a viviendas, vehículos e infraestructura vial.

Además, Germán Codina añadió que también hubo establecimientos situados fuera del perímetro de seguridad que pidieron al Ministerio de Educación suspender sus actividades esta jornada.

Se trata de: