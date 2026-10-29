Cuándo regresará la lluvia a Santiago: sistema frontal incluiría tormentas eléctricas y granizos

Según los pronósticos de Meteochile, el retorno de la lluvia a la capital se irá intensificando hacia el fin de semana

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La inestabilidad regresó este jueves a la Región Metropolitana con una baja en las temperaturas, tal como había adelantado la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), pero también traerá de vuelta la lluvia a Santiago.

De acuerdo con lo informado por Meteored, las precipitaciones en forma de chubascos aislados podrían caer desde esta jornada, principalmente en las zonas altas de la precordillera.

Según los pronósticos de Meteochile, el regreso de la lluvia a Santiago se irá intensificando hacia el fin de semana.

Qué día se registrará la lluvia más intensa en Santiago

El informe de la DMC precisó que la lluvia comenzaría este viernes 30 de octubre tanto en comunas de Santiago oriente como en San José de Maipo.

No obstante, será el día sábado cuando se presenten las precipitaciones más intensas en todos los sectores de la capital, salvo Melipilla.

Se estima que la probabilidad de lluvia superará el 95% a partir de las 18:00 horas de esa jornada, principalmente en los sectores precordilleranos.

En esa línea, se alertó que ese día podrían producirse chubascos intensos en un corto período de tiempo, además de que no se descarta que estén acompañados de granizos y tormentas eléctricas, condiciones similares a las que últimamente provocaron remociones en masa.