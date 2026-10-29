“No tiene fuero”: Constanza Hube adelantó querella del ministro Rabat contra el diputado Jaime Bassa

El parlamentario del FA dijo que la firma de los decretos que autorizaron las rebajas de penas de abusadores sexuales y violadores de menores “es una manifestación más de una red de una pedofilia internacional”.

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El ministro de Justicia, Fernando Rabat, presentará una querella contra el diputado Jaime Bassa (FA), luego de que el parlamentario vinculara la rebaja de penas a abusadores sexuales de menores con una “red de pedofilia internacional”.

Así lo confirmó la mañana de este jueves la diputada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Constanza Hube.

De acuerdo con lo que manifestó la legisladora en la entrevista que le concedió a T13 Radio, los dichos de Bassa parten “de este delirio mesiánico, medio de superioridad moral rara“.

“No es la primera vez que escuchamos este tipo de cosas. Me parece bien lamentable y es por eso que la UDI decidió llevarlo a la comisión de Ética“, apuntó la legisladora.

La querella del ministro Rabat contra el diputado Bassa

A continuación, Constanza Hube planteó que “entiendo también que el propio ministro (Rabat) se va a querellar” contra el diputado Jaime Bassa.

En esa línea, recalcó que lo anterior se debe a que “no está dentro de lo que es la invariabilidad parlamentaria, porque no lo dijo en sala o en comisión, sino que lo dijo a la prensa. Por lo tanto, no tiene ese fuero“, detalló.

Luego explicó que la querella de Rabat contra Bassa será “por calumnia. Le está imputando un delito sin prestar ningún tipo de antecedente“.

“A mí me parece que esto es lo que le hace mal a la política y, evidentemente, también una oposición que muestra que no tiene ningún interés en que al país le vaya bien ni solucionar problemas, sino que más bien imputar este tipo de cosas que, yo por lo menos, las encuentro miserables“, complementó.

La acción judicial la emprendería el ministro de Justicia luego de que el parlamentario del Frente Amplio dijo que la forma de los decretos que autorizaron las rebajas de penas de 56 abusadores sexuales y violadores de menores “no es un error, esta es una manifestación más de una red de una pedofilia internacional, donde los propios archivos de Epstein muestran a Donald Trump como violador de niños“.