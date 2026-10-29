Crisis por desempleo se agudiza: Chile supera el millón de personas sin trabajo

En el trimestre julio-septiembre, tasa de desocupación alcanzó el 9,8%, de acuerdo al último reporte del INE.

La tasa de desempleo en Chile alcanzó el 9,8% durante el trimestre julio-septiembre de 2026. La cifra representa un aumento de 1,3 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, según los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El incremento se produjo en un escenario marcado por el crecimiento de 0,3% de la fuerza de trabajo y la caída de 1,1% de las personas ocupadas. En paralelo, el número de personas desocupadas aumentó 15,3%, cuyo resultado respondió al alza de quienes habían perdido su empleo (14,4%) y de quienes buscaban trabajo por primera vez (24,7%).

Otros indicadores también mostraron retrocesos. La tasa de participación laboral llegó a 61,6%, tras disminuir 0,3 pp., mientras que la tasa de ocupación bajó 1,1 pp. y se ubicó en 55,5%.

A su vez, la población fuera de la fuerza de trabajo creció 1,8%. El aumento estuvo relacionado con las personas inactivas habituales, que subieron 1,4%, y las inactivas potencialmente activas, que aumentaron 4,4%.

Desempleo femenino supera el 10% en Chile

Entre las mujeres, la tasa de desempleo alcanzó el 10,5%, con un incremento de 1,4 pp. en doce meses. La fuerza de trabajo femenina creció 1,4%, mientras que el número de mujeres ocupadas disminuyó 0,1%.

En tanto, las mujeres desocupadas aumentaron 16,7%. El alza incluyó tanto a las cesantes, que crecieron 16,4%, como a quienes buscaban empleo por primera vez, cuyo número subió 19,6%.

En los hombres, la tasa de desocupación se situó en 9,3%, tras aumentar 1,2 pp. en un año. La fuerza de trabajo masculina disminuyó 0,6%, pero el número de hombres ocupados cayó con mayor intensidad: un 1,9%.

Al mismo tiempo, la cantidad de hombres desocupados aumentó 14,0%, de acuerdo con la cifra expresada en el informe como 1,40%. El resultado estuvo marcado por el crecimiento de los cesantes (12,7%) y de quienes buscaban trabajo por primera vez (31,3%).

Ocupación cae 1,1% en doce meses

El total de personas ocupadas disminuyó 1,1% respecto del mismo período del año anterior. La caída consideró tanto a los hombres, con una variación de -1,9%, como a las mujeres, que registraron un descenso de 0,1%.

Por sectores económicos, las mayores incidencias negativas señaladas en el informe correspondieron a la industria manufacturera, con una caída de 8,1%; información y comunicaciones, con una contracción de 20,8%; y actividades financieras y de seguros, que retrocedieron 14,1%.

La disminución también se reflejó en algunas categorías ocupacionales. Las personas asalariadas formales bajaron 2,5%, mientras que las personas empleadoras registraron una caída de 2,8%.

Informalidad laboral llega a 26,4%

La tasa de ocupación informal alcanzó el 26,4%, lo que supone un aumento de 0,2 pp. en doce meses.

Al desglosar los resultados por sexo, la tasa llegó a 28,2% en las mujeres y a 25,1% en los hombres. En comparación con el mismo período del año anterior, ambos indicadores subieron 0,1 pp. y 0,3 pp., respectivamente.

Pese al avance de la tasa de informalidad, el número de personas ocupadas en esta condición disminuyó 0,3%. La reducción se concentró en los hombres, con una caída de 0,8%, mientras que entre las mujeres se registró un aumento de 0,3%.

Por sector económico, el retroceso estuvo influido principalmente por el comercio, que cayó 6,0%, y otras actividades de servicios, con una disminución de 10,8%.

Por categoría ocupacional, incidieron los trabajadores por cuenta propia, cuyo número bajó 1,9%, y los asalariados del sector privado, que registraron una caída de 0,6%.