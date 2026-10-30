Monumento a Baquedano: impulsan campaña para recaudar $180 millones y recuperar placas dañadas

La campaña “Ponte con Baquedano” pretende financiar la recuperación de seis placas de bronce vandalizadas durante el estallido social de 2019.

Una colecta nacional busca reunir cerca de $180 millones para restaurar las seis placas de bronce del conjunto escultórico en honor al General Manuel Baquedano, que fueron vandalizadas durante las protestas del estallido social de 2019 y los meses posteriores.

La iniciativa, denominada “Ponte con Baquedano”, fue presentada este viernes por el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, y la presidenta de la Corporación de Conservación y Difusión del Patrimonio Histórico y Militar, Beatriz Linzmayer, junto a representantes del Ejército y otras autoridades.

Monumento a Baquedano: impulsan campaña para recaudar $180 millones

La campaña contempla una recaudación de seis meses y apunta a que los trabajos de recuperación puedan comenzar durante el primer semestre del próximo año.

Pablo Baquedano, sobrino tataranieto del general y alférez de reserva del Ejército, valoró la iniciativa en representación de su familia. “Como familia nos sentimos orgullosos de esta cruzada, que inicia de la Municipalidad de Providencia y la Corporación de Patrimonio Cultural del Ejército, que busca recaudar 180 millones, lo cual involucra a la ciudadanía a llegar a esta meta y poder restaurar estas seis placas de bronce en un lapso de seis meses”, señaló.

En esa línea, destacó el significado histórico y familiar del monumento, ubicado en un punto central de Santiago, y sostuvo que la figura de Baquedano va más allá de su trayectoria militar. “Toda la familia se encuentra ligada a la institución y el General Baquedano para nosotros es un símbolo que trasciende lo militar. Fue senador en dos oportunidades, también lideró en su momento la Presidencia de la República. Entonces para nosotros es un emblema de Chile, es lo que nos identifica y son nuestras raíces”, expresó.

Quienes quieran colaborar con la campaña pueden ingresar al sitio web oficial ponteconbaquedano.cl, donde es posible escoger uno de los montos sugeridos o ingresar una cifra personalizada.