Los factores que explican la caída de la segregación escolar, según estudio UDD

El estudio ¿Cómo bajó la segregación escolar en Chile? Tendencias sociodemográficas e intergeneracionales en el sistema escolar, fue realizado por la Facultad de Educación de la UDD.

El estudio ¿Cómo bajó la segregación escolar en Chile? Tendencias sociodemográficas e intergeneracionales en el sistema escolar, realizado por la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo (UDD) reveló que la segregación escolar según el nivel educacional de los padres disminuyó un 33% en 4° básico y un 28% en II medio entre 2008 y 2025

Este descenso en las cifras se relaciona con cambios en la educación de los padres y en la distribución demográfica y geográfica de las familias. Ambos procesos comenzaron antes de las reformas escolares de la última década.

Los investigadores Mauricio Bravo Rojas e Isaac Fierro Silva identificaron tres factores que contribuyeron a la disminución de la segregación escolar.

El principal fue el aumento del nivel educacional de los padres: disminuyó la proporción de quienes no completaron la enseñanza media y creció la de quienes cursaron educación superior. Este cambio explica el 58% de la reducción registrada en 4° básico.

La investigación también examinó el papel de las familias extranjeras. En 2025, representaban el 18% de las familias universitarias de estudiantes de 4° básico y presentaron patrones de elección distintos: postulan con mayor frecuencia a establecimientos públicos y escuelas menos demandadas. Según el estudio, las familias extranjeras con educación universitaria explican aproximadamente la mitad de la reducción de la segregación entre escuelas de una misma comuna.

Por su parte, tener padres con educación universitaria sigue estando asociado a mejores resultados escolares. En 2008, dentro de una misma escuela, los hijos de padres universitarios obtenían, en promedio, 11 puntos SIMCE más que sus compañeros; en 2025, esa diferencia era de 13 puntos. En tanto, la brecha entre establecimientos de nivel socioeconómico alto y bajo cayó de 72 a 39 puntos entre 2008 y 2025.

El segundo factor es la distribución territorial de las familias. Los padres universitarios, antes concentrados en determinadas zonas, están hoy más repartidos entre las comunas. Entre 2015 y 2025, su proporción aumentó de 5% a 16% en Cerro Navia, de 7% a 19% en Renca y de 9% a 24% en Pedro Aguirre Cerda. Esta mayor diversidad entre comunas explica otro 32% de la caída.

El tercer factor es la mayor presencia de familias universitarias en escuelas que antes concentraban pocos padres con educación superior. En 2008, los establecimientos con menor concentración registraban apenas un 5% de padres universitarios, frente al 28% de los de mayor concentración. En 2025, las proporciones llegaron a 22% y 44%, respectivamente. Esta convergencia explica otro 34% de la disminución.

¿Qué contrarrestó las cifras?

No todos los cambios contribuyeron a reducir la segregación escolar. El desplazamiento de matrícula hacia establecimientos más homogéneos, especialmente del sector particular pagado, operó en sentido contrario.

El estudio vinculó parte de este movimiento con las exigencias de la Ley de Inclusión, que obligó a los colegios particulares subvencionados a transformarse en entidades sin fines de lucro y llevó a algunos a pasar al sector particular pagado. Entre 2015 y 2025, mientras la matrícula total del país prácticamente no creció, la matrícula particular pagada aumentó un 25%. Esta reasignación contrarrestó parte de la reducción de la segregación.