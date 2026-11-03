“Tenemos contratos firmados”: Mosa le bajó el perfil a la demanda de Lucas Cepeda contra Blanco y Negro

El jugador formado en Santiago Wanderers exige que la concesionaria le pague el 10% de su transferencia al Elche de España.

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El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, descartó este martes la millonaria demanda que interpuso el jugador Lucas Cepeda contra la concesionaria para exigir el pago del 10% de su transferencia al Elche de España.

El jugador formado en Santiago Wanderers busca que la entidad le pague la suma de 200 mil dólares, luego de que en enero de este año el club popular acordó la venta del 70% de los derechos del delantero por US$3 millones.

En la acción judicial, el exartillero albo precisó que el monto deberá “pagarse con los reajustes e intereses previstos en el artículo 63 del Código del Trabajo“, y también solicitó que la concesionaria demandada también tiene que “pagar las costas de la causa”.

Mosa cuestionó la demanda de Cepeda contra Blanco y Negro

Al abordar la demanda de Lucas Cepeda contra Blanco y Negro, Aníbal Mosa aseveró que, de acuerdo con su perspectiva, no existe nada pendiente en el traspaso del futbolista al club hispano y dijo estar tranquilo ante lo que se viene.

Aseveró que todo quedó claro en los documentos que ambas partes firmaron a comienzos de año. “No quiero profundizar mucho en este tema, pero encuentro que no estuvo bien, hay que remitirse a los contratos que están firmados y esos son los que valen“, recalcó el timonel de Blanco y Negro.

Enfatizó que dichos documentos incluyen los compromisos adquiridos durante la negociación, y dijo que todos ellos se cumplieron.

“Tenemos contratos firmados que reflejan lo que ocurrió en la negociación con Lucas Cepeda, las que yo conduje personalmente“, manifestó Mosa desde su cargo como timonel de Blanco y Negro.

Respecto de la eventual participación de terceras personas, descartó referirse al tema e indicó que “no voy a hablar por nadie, no puedo hablar por absolutamente nadie, hablo por mí y los documentos que yo firmo“.

“Saquen sus propias conclusiones, el tema para mí está en otra arista, lo de Cepeda ya contesté lo que debía contestar“, concluyó Mosa.