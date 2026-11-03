El deseo de ser padres más allá de las cifras

La respuesta frente a la baja natalidad no puede limitarse al diagnóstico; requiere empatía, contención y la construcción de un entorno favorable para quienes desean formar una familia.

Chile atraviesa un hito demográfico crítico, la tasa de natalidad ha caído a 0,97 hijos por mujer, el nivel más bajo en nuestra historia. Habitualmente, este fenómeno se analiza a través de cifras frías, proyectando el envejecimiento poblacional o el impacto en la economía y la sostenibilidad de los sistemas previsionales. Sin embargo, detrás de estos indicadores existe una dimensión que exige ser visibilizada: la dimensión profundamente humana, emocional y social de la parentalidad.

Un informe de las Naciones Unidas advirtió recientemente que las nuevas generaciones no han renunciado al deseo de tener hijos. Lo que enfrentan es una brecha entre sus anhelos y las certezas para concretarlos, marcada por la inseguridad laboral, la incertidumbre financiera y, en muchos casos, barreras de fertilidad que miles de personas transitan en el más absoluto silencio.

La fertilidad va mucho más allá de un tema estrictamente médico o de una meta demográfica. Es una vivencia íntima donde los sueños y las dificultades se entrelazan. Por ello, la respuesta frente a la baja natalidad no puede limitarse al diagnóstico; requiere empatía, contención y la construcción de un entorno favorable para quienes desean formar una familia.

La medicina reproductiva evoluciona día a día. La integración de herramientas como la inteligencia artificial, el estudio avanzado de la reserva ovárica y nuevas perspectivas clínicas continúan desafiando paradigmas. No obstante, el avance técnico debe complementarse con un acompañamiento cercano. La verdadera responsabilidad de la innovación científica es evolucionar a la par con las necesidades reales de las personas.

Abordar la baja natalidad exige un esfuerzo transversal entre el sector público, el privado, la comunidad médica y la sociedad civil. Es momento de transformar la preocupación por las estadísticas en acciones concretas de acompañamiento, derribando estigmas y asegurando que el camino hacia la maternidad o paternidad no se viva como una batalla solitaria, sino como un proyecto respaldado por toda la comunidad.