Amenaza de desborde oficialista por caso Rabat enciende alertas en La Moneda

El creciente malestar de dirigentes de Chile Vamos y el peligro de que diputados oficialistas aprueben la AC contra el ministro, motivó una reunión de emergencia que fue convocada esta mañana por el vicepresidente Claudio Alvarado.

Mientras el Presidente José Antonio Kast se encuentra de gira por Europa —hoy tiene programado un encuentro con Georgia Meloni— la crisis en torno a la continuidad del ministro Fernando Rabat no hace otra cosa que agudizarse.

Si bien las gestiones para contener una eventual rebelión de parlamentarios de Chile Vamos las ha comandado el mismo mandatario, fuentes del sector aseguran que hasta el momento no han logrado aplacar el enojo al interior de los partidos que provocó su decisión de mantener a Rabat en el cargo.

La sensación, especialmente en la centroderecha, es que todo el oficialismo —incluidos los parlamentarios— está pagando el costo político de una situación que debió haberse resuelto la semana pasada con la renuncia de Rabat.

Fuentes de Renovación Nacional aseguran que la declaración difundida anoche por el partido, en que se cuestiona la conducción política de La Moneda y el rol del Segundo Piso en la crisis, responde en parte a ese malestar con los tomadores de decisiones y cercanos al Presidente.

El texto expresa “serios reparos respecto de las decisiones adoptadas y de la forma en que se ha conducido políticamente esta situación”, y plantea que el episodio “evidencia la necesidad de fortalecer la conducción política del Gobierno”, aunque reafirma el respaldo de la colectividad al Ejecutivo.

El apuntado, dicen en RN, es Alejandro Irarrázaval, el principal defensor de Rabat en el círculo de hierro de Kast.

Un episodio que molestó en la tienda de la estrella tricolor fue la respuesta del jefe del Segundo Piso cuando se le consultó por la continuidad de Rabat, a lo que contestó: “Pregúnteselo al ministro del Interior”.

El jefe de la bancada de diputados de RN, Diego Schalper, replicó que “su respuesta no puede ser endosarle la responsabilidad a otro ministro”.

El malestar, en todo caso, no se encapsula únicamente en RN. Ayer, en Tolerancia Cero, la excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, realizó una serie de críticas a la gestión del Gobierno y aseguró que, de ser parlamentaria, votaría a favor de la acusación constitucional (AC) contra Rabat. “La votaría a favor y no porque crea que haya cometido una falla constitucional”, precisó, sino porque “ese ministro ya no es viable. No puede seguir siendo ministro de Justicia”.

Matthei sostuvo además que mantenerlo es un error de conducción. “Cuando tú tienes gangrena, tú le cortas el pedazo de gangrena”, ejemplificó, y advirtió que, de lo contrario, “se te puede morir el paciente completo”.

Y apuntó directamente a la narrativa que La Moneda ha intentado instalar: el Gobierno, dijo, “no está siendo leal con su propia coalición”.

Sobre la votación, sentenció: “Muchos van a votar a favor”.

Si bien Matthei no tiene un cargo de representación en el gremialismo, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, aseguró en Desde la Redacción que los dichos de Matthei “representan” a una parte del sentir del partido.

Con ese panorama, el vicepresidente Claudio Alvarado citó esta mañana a los presidentes de los partidos de Chile Vamos para tantear el clima al interior de las colectividades e intentar contener la escalada de críticas.

A la salida, la presidenta de RN, Andrea Balladares, afirmó que “siempre ha sido nuestra intención cooperar con el Gobierno para que a Chile le vaya bien”, pero que “esta crisis ha dejado en evidencia algunas falencias, tanto políticas como comunicacionales”. Precisó, además, que RN no ha pedido la renuncia de Rabat y que esa decisión corresponde al Presidente.

El presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, planteó por su parte que “la forma de abordar estos asuntos tiene que ser con más política”, apelando a una mayor participación de Chile Vamos: “Hay experiencia que nosotros tenemos por haber gobernado dos veces”. El objetivo, dijo, es “ayudar a un gobierno con el que Chile Vamos ha sido muy leal”.

En todo caso, también descartó apoyar la AC: “No creemos que la solución pase por una acusación constitucional”, sostuvo Cruz-Coke.

Esa postura de las dirigencias, sin embargo, no tiene un respaldo cerrado en la Cámara. La gran preocupación de La Moneda sigue siendo la votación de la AC que se presentará esta semana contra Rabat, que en la Cámara se aprueba por mayoría simple y que en el Senado requiere 26 votos.

Pese a los llamados del Presidente, diputados mantienen su posición favorable al libelo. El propio subsecretario de Gobierno, Gonzalo Arenas, había reconocido la semana pasada que “no tenemos todavía alineados a todos los nuestros”.

El diputado Hotuiti Teao (Ind-UDI) confirmó que recibió un llamado del Presidente José Antonio Kast para abordar la controversia por las rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. Sin embargo, el diputado reiteró sus cuestionamientos al Ministerio de Justicia, sostuvo que el diálogo no modifica su posición y que sigue abierto a aprobar la acusación.

“Valoro la disposición del Presidente a escuchar posiciones distintas, pero quiero ser enfático: el diálogo no significa, bajo ninguna circunstancia, cambiar mi posición respecto a que se podría haber hecho más para evitar que estos delincuentes optaran por rebaja de condena”. Y cerró: “Dialogar no es transar principios. Con el Presidente quedamos de volver a conversar”.

El caso de Teao ilustra el problema que ya enfrenta el Gobierno. El diputado forma parte del grupo de independientes asociados a la bancada UDI que no pueden ser expulsados del comité ni sancionados, lo que reduce el margen de presión de los partidos y de La Moneda.