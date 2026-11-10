“Cortar las rutas es un delito”: Gobierno eleva el tono ante paro de camioneros

El ministro Arrau y el delegado Codina abordaron los cortes de tránsito, aseverando que “hay maneras de manifestarse, pero no afectando el derecho de las demás personas”.

Luego de que el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, llamara al diálogo, el ministro de Seguridad Martín Arrau y el delegado presidencial metropolitano Germán Codina abordaron el paro de camioneros por el alza en los precios de los combustibles.

El secretario de Estado comenzó diciendo que “como Ministerio de Seguridad estamos atentos a ver que no hayan cortes de ruta“.

“Todos sabemos que Chile es un importador neto de combustibles, nosotros dependemos del precio internacional, el cual ha subido y se ha duplicado y más que duplicado en los últimos meses, Chile no es ajeno a esa realidad”, explicó.

En este marco, aseveró que “el Gobierno ha compensado y ha desembolsado cientos y miles de millones de dólares en esta compensación, compensación que pagan todos los chilenos”.

“Hay maneras de manifestarse, pero no afectando el derecho de las demás personas”

Respecto a la interrupción de las rutas, mencionó que “un corte de tránsito eventual si se llega a realizar afecta el derecho de las demás personas, genera tacos, personas van a tener que esperar una hora o más tiempo para llegar a su trabajo o a su casa, entonces también hay que ser conscientes que hay legítimos reclamos, hay maneras de manifestarse, pero no afectando el derecho de las demás personas”.

De igual manera, el ministro Arrau afirmó que nuestro país “es un importador de combustibles, Chile no tiene ninguna posibilidad de regular el peso internacional del petróleo y tampoco tiene recursos para subsidiar que no ocurran esas alzas, esa es la realidad, el que no quiera ver esa realidad, la verdad es que los números no mienten”.

“Ningún Gobierno ha enfrentado una alza de combustibles como la que se ha enfrentado ahora, ningún gobierno tuvo este escenario internacional tan volátil, y el Gobierno ya ha hecho un esfuerzo enorme de miles de millones de pesos para subsidiar o amortiguar las alzas de combustibles”, añadió.

Sobre los cortes parciales, el titular de Seguridad comentó que la ley anti barricadas “no permite aplicar esa ley cuando el corte no es total de la ruta, y por eso lo que hemos propuesto es la modificación legal que esperemos que sea ley prontamente en el Congreso, que nos permita aplicar esa ley cuando el corte es parcial”.

La advertencia de delgado Codina por paro de camioneros

Durante esta jornada, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, arribó a la Ruta 68 a dialogar con los gremios de camioneros que mantienen restringido el paso de vehículos.

Bajo este contexto, la autoridad no descartó la acción de la fuerza pública en caso de que las interrupciones en las rutas continúen.

“Cortar las rutas es un delito y obviamente en caso que eso se produzca, todas las autoridades tenemos que actuar en el marco que la Constitución y las leyes establecen y por lo tanto ahí habría que proceder obviamente a la detención de los responsables y al despeje de las rutas usando la fuerza pública”, sostuvo.

Ante las manifestaciones por el valor de los combustibles, el delegado llamó al diálogo en los espacios convocados por el Gobierno y enfatizó en que lo que a él le compete es “el orden público y obviamente también que se garantice la libre circulación de todos los ciudadanos”.

“Es verdad que no existe una interrupción completa, pero sí hay una afectación en la movilización de las personas y por eso he buscado, como ustedes han podido ver, un entendimiento”, cerró.