Las figuras del Gobierno que participaron de evento organizado por fundación antiaborto

Este lunes se llevó a cabo la comida anual de la fundación antiaborto Chile Unido, llamada Noche Por La Vida.

A las 19:30 horas comenzó la denominada Noche Por La Vida, cena anual realizada por la fundación antiaborto Chile Unido y que reunió a varias figuras del Gobierno, entre ellas la primera dama Pía Adriasola.

Según consignaba la invitación, tenía una adhesión de $25 mil y se buscaba apoyar el Programa de Acompañamiento a Mujeres con Embarazos Vulnerables.

Entre los asistentes al evento, además de la Primera Dama, se encontraban los ministros de Salud, May Chomali; de la Mujer, Judith Marín; y de Culturas, Francisco Undurraga. También estuvieron presentes el subsecretario de Trabajo, Gustavo Rosende; y el exsubsecretario de Justicia, Luis Silva.

Los invitados, además, se llevaron una carta de recuerdo la cual fue titulada: Gracias por ser mi voz, la cual incluía la figura de unos pies, según se detalla, de un feto de diez semanas de gestación.

La ministra de la Mujer, Judith Marín, publicó en su cuenta de Instagram una serie de imágenes tras asistir al evento de esta fundación antiaborto. En ella es posible ver a Adriasola, además de los ministros Undurraga y Chomali.

La fundación Chile Unido destaca en su sitio web que su misión es “promover constructivamente una línea de pensamiento en torno al respeto y cuidado de la vida, el fortalecimiento de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y la promoción de la Conciliación Vida Personal, Familia y Trabajo”.