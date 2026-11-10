Biministro Mas apuesta al diálogo con camioneros pero advierte que “habrá que despejar las carreteras”

El secretario de Estado recalcó las consecuencias de las movilizaciones e insistió en retomar el diálogo.

El biministro Daniel Mas abordó el paro de camioneros que ya se registra en diversos puntos del país, principalmente en la Ruta 5 Norte y Sur, a la que se suma también la Ruta 68.

El titular de Minería y Economía hizo un llamado a retomar el diálogo con el Gobierno, sobre todo luego de que el presidente José Antonio Kast anunciara un proyecto para contener el alza del precio de las bencinas.

“Hoy día es cuando menos necesitamos parar, cuando necesitamos echar a andar el país, con los niveles de desempleo que tenemos, necesitamos más actividad, no menos actividad“, señaló el secretario de Estado, en conversación con T13 Radio.

Pese a que “hay algunos que están contentos, otros que no. Hemos estado conversando desde inicios de año con los camioneros“, aseveró, por lo que insistió en que “el llamado es al diálogo”.

Ante el paro de camioneros, Mas dejó en claro que “en algún momento habrá que despejar las carreteras, pero lo primero que hemos hecho es dialogar“.

Por otro lado recalcó que las movilizaciones no solo afectan a los conductores que transitar por las diversas autopistas que conectan el país, sino que también la actividad económica por el bloque que significa para las exportaciones.

“Esto tiene un montón de externalidades. Es por eso que el llamado al diálogo es sigamos conversando“, dijo.