El plazo que dio Contraloría para que el Gobierno explique el rol de María Pía Adriasola en casino de La Moneda

El hecho ocurrió el 12 de marzo, tras la asunción de Kast, y provocó reacciones en redes y en La Moneda, donde fue visto como innecesario.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La Contraloría General de la República (CGR) otorgó un plazo de 10 días hábiles al Gobierno de José Antonio Kast para entregar antecedentes respecto al episodio en que la primera dama, María Pía Adriasola, sirvió el almuerzo a funcionarios en el casino del Palacio de La Moneda.

El hecho ocurrió el pasado 12 de marzo, un día después de la asunción de Kast, y generó una rápida reacción tanto en redes sociales como al interior de la sede de Gobierno, donde la escena fue considerada por algunos como innecesaria.

La situación derivó en un oficio presentado ante el órgano contralor por diputados del Partido Socialista, encabezados por Daniel Manouchehri, junto a Daniela Cicardini y Juan Santana, quienes acusaron posibles incumplimientos de protocolos sanitarios en la manipulación de alimentos.

“La manipulación de alimentos exige guantes, mascarilla y cubre pelo. Son protocolos sanitarios básicos. En La Moneda también deben cumplirse”, señaló en su momento el parlamentario a través de su cuenta de X.

En el documento emanado desde la División Jurídica, la Contraloría instruyó remitir los antecedentes a la Dirección Administrativa de la Presidencia, indicando que se deberá responder “en conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° de la ley N° 10.336”.

El oficio establece que la autoridad deberá informar “al tenor de lo expuesto por el solicitante, en el plazo de diez días hábiles administrativos”, agregando que “dicho informe deberá ser preparado con intervención de la asesoría jurídica o abogado de esa entidad”.

Asimismo, se exige que “deben remitirse todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la presentación de que se trata”.