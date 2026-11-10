Querella del CDE revela solicitud de $20 millones de un carabinero a Camila Polizzi

La acción judicial del CDE apunta a un cabo primero que habría pedido dinero a la imputada por el caso Convenios durante controles de su arresto domiciliario en Concepción.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal por cohecho contra un cabo primero de Carabineros, acusado de solicitar hasta $20 millones a Camila Polizzi mientras realizaba controles de su arresto domiciliario total en Concepción.

Según los antecedentes de la acción judicial, el funcionario habría insistido posteriormente con montos menores, de $5 millones o $3,5 millones.

Querella del CDE revela presunta solicitud de $20 millones de un carabinero a Camila Polizzi

La denuncia se originó en hechos que habrían ocurrido en noviembre y diciembre de 2024, cuando Polizzi cumplía la medida cautelar en el marco de la arista Lencería del caso Convenios.

De acuerdo con el documento, firmado por el abogado Georgy Schubert, el uniformado identificado como Juan Retamal Jara acudió el 27 de noviembre al departamento de la imputada para fiscalizar el cumplimiento del arresto.

En esa visita, el cabo le habría comentado que la conocía de su paso por la Gobernación Regional y, ante la presencia de otras personas en el hall, ambos habrían acordado conversar más tarde. A las 11:51 horas, Polizzi recibió mensajes de WhatsApp desde un número vinculado al funcionario, quien le habría propuesto reunirse una vez que terminara su turno.

Horas después, Retamal habría llegado de civil a una oficina del departamento y expuesto una serie de dificultades económicas. Según el relato incluido en la querella, Polizzi le advirtió que no era apropiado pedirle ayuda debido a la situación judicial de ambos; sin embargo, ante la insistencia, le preguntó cuánto dinero necesitaba y él habría respondido que $20 millones. Luego, la solicitud habría descendido a $5 millones o $3,5 millones, monto que —según el uniformado— requería con urgencia para pagar una deuda que le impedía ingresar a la Escuela de Suboficiales.

El documento también consigna una nueva visita durante la madrugada del 29 de noviembre, en la que el cabo habría consultado si Polizzi había reconsiderado la petición. Ella le habría señalado que no podía acceder, tras lo cual el funcionario se retiró. P

Posteriormente, y luego de nuevos mensajes enviados el 1 y 2 de diciembre, Polizzi conversó con otro suboficial, quien le recomendó formalizar una denuncia. El 3 de diciembre, la imputada dejó por escrito su negativa: “Es que no se puede, ni 20, ni 5, ni nada”.

Las capturas de pantalla de las conversaciones fueron entregadas voluntariamente y permitieron identificar al funcionario como integrante de la 1ª Comisaría de Concepción. En su querella, el CDE solicitó al Ministerio Público realizar diversas diligencias, entre ellas tomar declaraciones a testigos y oficiar a Carabineros para establecer si Retamal continúa en servicio, si se inició un sumario administrativo y obtener su hoja de vida.