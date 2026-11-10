El inédito vínculo entre Rabat y el caso de la única abusadora de niños que recibió rebaja de condena

El ahora ministro de Justicia aparece vinculado a la arista civil en el caso de una auxiliar del Colegio Apoquindo condenada por abuso.

La polémica por la rebaja de condena, por vía administrativa, a violadores y abusadores de niños por parte del Ministerio de Justicia, sumó una nueva arista, luego que se conociera el vínculo entre Fernando Rabat y el caso de la única mujer que está entre los 56 beneficiados por esta medida.

Según consignó Informe Especial, se trata de Margarita Angélica Villegas, de 55 años, quien fue condenada a 15 años de presidio por violación y abuso sexual de menores de 14 años, en su rol de auxiliar del Colegio Apoquindo.

La mujer y su marido, Esteban Alonso Moya Godoy (56), eran funcionarios del establecimiento y vivían en el lugar hasta que se conocieron los ilícitos, en 2012. El Poder Judicial determinó que la pareja violó a dos estudiantes y abusó de otros dos niños en su residencia.

Tras la arista judicial, las familias de las víctimas llevaron a la justicia a la pareja de sostenedores – María Eugenia Gandarillas Guzmán y Sebastián Navarrete Herrera –, los que además eran directores y dueños del grupo controlador del Colegio Apoquindo,.

En esta línea, el Cuarto Juzgado Civil de Santiago, condenó a 2019 a Gandarillas y Navarrete, además de la directora María Eugenia Gandarillas a pagar $1.600 millones a las familias de los niños abusados.

Aquí es cuando entra en escena el ahora ministro Fernando Rabat, quien representó como abogado a Sebastián Navarrete para evitar el pago de la indemnización.

Los tres involucrados recurrieron a la Corte de Apelaciones, la cual determinó el resarcimiento económico en $570 millones, lo cual fue ratificado posteriormente por la Corte Suprema.

La rebaja de condena a Margarita Villegas, firmada el pasado 17 de abril, y se tradujo en 16 meses menos de tiempo tras las rejas, que originalmente debía cumplir hasta el 2 de julio de 2027.