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El inédito vínculo entre Rabat y el caso de la única abusadora de niños que recibió rebaja de condena

El ahora ministro de Justicia aparece vinculado a la arista civil en el caso de una auxiliar del Colegio Apoquindo condenada por abuso.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza

La polémica por la rebaja de condena, por vía administrativa, a violadores y abusadores de niños por parte del Ministerio de Justicia, sumó una nueva arista, luego que se conociera el vínculo entre Fernando Rabat y el caso de la única mujer que está entre los 56 beneficiados por esta medida.

Según consignó Informe Especial, se trata de Margarita Angélica Villegas, de 55 años, quien fue condenada a 15 años de presidio por violación y abuso sexual de menores de 14 años, en su rol de auxiliar del Colegio Apoquindo.

La mujer y su marido, Esteban Alonso Moya Godoy (56), eran funcionarios del establecimiento y vivían en el lugar hasta que se conocieron los ilícitos, en 2012. El Poder Judicial determinó que la pareja violó a dos estudiantes y abusó de otros dos niños en su residencia.

Tras la arista judicial, las familias de las víctimas llevaron a la justicia a la pareja de sostenedores – María Eugenia Gandarillas Guzmán y Sebastián Navarrete Herrera –, los que además eran directores y dueños del grupo controlador del Colegio Apoquindo,.

En esta línea, el Cuarto Juzgado Civil de Santiago, condenó a 2019 a Gandarillas y Navarrete, además de la directora María Eugenia Gandarillas a pagar $1.600 millones a las familias de los niños abusados.

Aquí es cuando entra en escena el ahora ministro Fernando Rabat, quien representó como abogado a Sebastián Navarrete para evitar el pago de la indemnización.

Los tres involucrados recurrieron a la Corte de Apelaciones, la cual determinó el resarcimiento económico en $570 millones, lo cual fue ratificado posteriormente por la Corte Suprema.

La rebaja de condena a Margarita Villegas, firmada el pasado 17 de abril, y se tradujo en 16 meses menos de tiempo tras las rejas, que originalmente debía cumplir hasta el 2 de julio de 2027.

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