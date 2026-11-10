Vodanovic acusa “guión” del Gobierno: “Todo es culpa del gobierno anterior, y si no es de Bachelet”

La timonel del PS apuntó al Ejecutivo por recurrir a las administraciones anteriores para intentar justificar las polémicas que enfrenta.

La senadora Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, cuestionó lo que llamó “el guión” del Gobierno: recurrir a las administraciones de Gabriel Boric y Michelle Bachelet para justificar las polémicas que enfrenta La Moneda, poniendo como ejemplo lo sucedido con Codelco.

La legisladora cuestionó las declaraciones de Bernardo Fontaine, presidente de Codelco, aseverando que debe esperar los resultados de las investigaciones para poder atribuir responsabilidades.

En entrevista con radio Cooperativa, Paulina Vodanovic indicó que “su obligación no es atacar a la institucionalidad anterior sin antecedentes fundados. Porque aquí lo que hemos visto además del Gobierno es que este guion está escrito: todo es culpa del gobierno anterior, y si no es del anterior es de Bachelet 2014; cuando no le resulta Boric, le resulta Bachelet 2014″.

En esta línea, la presidenta del PS recordó varios proyectos emblemáticos impulsados durante la gestión de Bachelet: “La gente se da cuenta que con Bachelet tuvo pensiones, que tuvo gratuidad universitaria, que tuvo los computadores, que no se los andaban quitando para después devolvérselos”.

Respecto al Caso Codelco, la senadora Vodanovic descartó una defensa corporativa a Máximo Pacheco, quien es militante del PS, aseverando que “reducir esto a la defensa de una persona me parece que es ofender la inteligencia de los chilenos”.

Sobre la respuesta de Fontaine a la postura expresada por el PS en este ámbito, su timonel indicó que “el señor Fontaine tiene toda la facultad de ir e interponer las acciones que quiera, pero también tiene la obligación y el deber de esperar el resultado de eso y de no anticipar una opinión tan tajante”.

En esta línea, apuntó a una estrategia del Gobierno para minar la administración de Codelco con una sola intención: “Privatizar Codelco a través de la venta de los demás yacimientos o las participaciones en los demás yacimientos, si Codelco no es solo Chuquicamata”.