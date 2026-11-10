La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por un episodio de temperaturas extremas que afectará sectores cordilleranos y precordilleranos de las regiones de Atacama y Coquimbo, donde los termómetros podrían acercarse a los 38°C.
El fenómeno se extenderá desde la tarde de este martes 10 hasta la tarde del jueves 12 de noviembre.
DMC advierte calor extremo con máximas cercanas a los 38°C: estas son las regiones afectadas
De acuerdo con el organismo, el evento estará asociado a una condición sinóptica de dorsal en altura, que favorecerá el aumento de las temperaturas durante las próximas jornadas.
En la Región de Atacama, el pronóstico considera a la zona de precordillera. En tanto, para la Región de Coquimbo, las altas temperaturas se esperan tanto en la precordillera como en los valles precordilleranos.
Ante este escenario, las autoridades llamaron a adoptar medidas preventivas, especialmente entre los grupos de mayor vulnerabilidad.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) recomendó mantener una hidratación constante, incluso cuando no se tenga sed, y evitar el consumo de alcohol, bebidas azucaradas o con cafeína.
Asimismo, aconseja privilegiar frutas y verduras, mantener los espacios interiores frescos y prestar especial atención a niños, personas mayores, personas con discapacidad y quienes padecen enfermedades crónicas.
Para quienes deban permanecer al aire libre, se recomienda evitar la exposición al sol durante las horas de mayor radiación, entre las 11:00 y las 17:00 horas.