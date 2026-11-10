La advertencia de la Dirección Meteorológica estará vigente desde la tarde de este martes hasta el jueves 12 de noviembre.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por un episodio de temperaturas extremas que afectará sectores cordilleranos y precordilleranos de las regiones de Atacama y Coquimbo, donde los termómetros podrían acercarse a los 38°C.

El fenómeno se extenderá desde la tarde de este martes 10 hasta la tarde del jueves 12 de noviembre.

DMC advierte calor extremo con máximas cercanas a los 38°C: estas son las regiones afectadas

De acuerdo con el organismo, el evento estará asociado a una condición sinóptica de dorsal en altura, que favorecerá el aumento de las temperaturas durante las próximas jornadas.

En la Región de Atacama, el pronóstico considera a la zona de precordillera. En tanto, para la Región de Coquimbo, las altas temperaturas se esperan tanto en la precordillera como en los valles precordilleranos.

Ante este escenario, las autoridades llamaron a adoptar medidas preventivas, especialmente entre los grupos de mayor vulnerabilidad.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) recomendó mantener una hidratación constante, incluso cuando no se tenga sed, y evitar el consumo de alcohol, bebidas azucaradas o con cafeína.

Asimismo, aconseja privilegiar frutas y verduras, mantener los espacios interiores frescos y prestar especial atención a niños, personas mayores, personas con discapacidad y quienes padecen enfermedades crónicas.

Para quienes deban permanecer al aire libre, se recomienda evitar la exposición al sol durante las horas de mayor radiación, entre las 11:00 y las 17:00 horas.