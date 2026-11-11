Juan Sutil respalda registro nacional de transporte y admite que camioneros movilizados “tienen un punto”

El empresario, no obstante, manifestó su desacuerdo con los bloqueos de ruta. También respaldó la decisión del Ejecutivo de introducir cambios al MEPCO en marzo.

El empresario y expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio Juan Sutil se refirió al paro de camioneros, a causa del alza de los combustibles, que mantiene parte de las rutas del país bloqueadas.

Respecto del alza de marzo de este año, como consecuencia de la guerra en Medio Oriente y los cambios que el Ejecutivo introdujo al Mecanismo Estabilizador de Precios de los Combustibles (MEPCO), Sutil sostuvo que tal situación “era inevitable”. “Técnicamente, si hubiera operado el MEPCO en un periodo de 4 o 5 meses hubiera pasado exactamente lo mismo con el valor de los combustibles, y de pasada el Estado de Chile se habría gastado varios cientos de millones de dólares que se necesitan para salud, para educación, para acceso a la vivienda y para otras necesidades”, aseveró.

Sin embargo, el fundador de Empresas Sutil también advirtió que aquellos transportistas, especialmente los relacionados con pymes familiares, enfrentan una posición desventajosa frente a los intermediarios de carga. A diferencia de estos, que consiguen contratos con empresas y tienen mayor capacidad de negociación, los transportistas de menor tamaño tienen dificultades para renegociar sus tarifas.

“Tienen un punto. Están desvalidos en términos de cómo manejar estas situaciones que son imprevistas, como el alza de los combustibles a nivel global. Los deja descolocados en sus tarifas. Eso hay que mirarlo de alguna forma, atenderlo incluso. Hay países que son paladines de la libertad económica, como el caso de Estados Unidos que en parte tienen regulada esta cuestión”, afirmó.

Asimismo respaldó que exista a futuro un registro nacional de transporte, como piden los camioneros movilizados. “Permite que esto tenga formalidad, porque hay a veces incluso gente que puede blanquear recursos a través de comprar algunos camiones que tienen ya sus año“, advirtió.

Con todo, Sutil se mostró en contra del bloqueo de rutas y manifestó que es “difícil” acceder a la petición sobre el congelamiento de tarifas. “Chile está inserto en una economía social de mercado que funciona en valor de los valores internacionales, de los precios de intercambios. No es tan fácil llegar y decir ‘les voy a clavar la bolita y no les subo los precios’. Además, el MEPCO funciona”, zanjó.