Gobierno desecha idea de cambio de gabinete en cumbre de Cerro Castillo

En el oficialismo estaba la expectativa de un posible ajuste ministerial. Sin embargo, fue el propio Presidente Kast quien lo descartó y aseguró que de concretarse sería “en un futuro”.

No habrá un cambio de gabinete en un futuro próximo. Así lo confirmó el martes el Presidente José Antonio Kast durante la reunión que sostuvo con los partidos oficialistas en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo.

Según consignó El Mercurio, el mandatario les transmitió a los presentes en la cita que si hay ajustes en el gabinete, estos se realizarán en un futuro. A raíz de la crisis que generaron las rebajas de condena otorgadas por el Ministerio de Justicia a ofensores sexuales de menores de edad, en los partidos oficialistas estaba la expectativa de que diseño ministerial experimentara cambios antes de enero, una posible fecha que se manejaba en La Moneda

Al término de la cita, el subsecretario vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, informó que se estableció una agenda conjunta con los partidos oficialistas para los próximos meses. Una de las materias que se abordó durante la reunión fue cómo hacer frente a la acusación constitucional que presentará la oposición contra el ministro de Justicia Fernando Rabat.

“El apoyo al ministro Rabat es indiscutible y lo que estamos hablando es cómo enfrentamos los argumentos de la posible acusación constitucional, y estamos confiados en que todos los partidos que apoyan al Gobierno van a apoyar al ministro Rabat”, remarcó Arenas.

El portavoz también insistió en que “no hay ninguna causal que se configure” para acusar constitucionalmente a Rabat. “Por lo tanto, estamos convencidos de que los parlamentarios nuestros van a cumplir con su obligación constitucional de rechazar una acusación que se está utilizando solamente como amenaza política, más que como el juicio que establece la Constitución”, reiteró.