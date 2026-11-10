La Moneda confirma la fecha de entrega de decretos de rebaja a violadores de niños firmados por Rabat

La entrega de los decretos se da luego que el propio titular de Justicia asegurara, en su momento, que eran de “libre acceso”.

Gonzalo Arenas, vocero de Gobierno, anunció que este miércoles se entregarán los decretos de rebaja de condena a violadores y abusadores de niños, además de criminales de lesa humanidad, firmados por el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

En una declaración pública, tras la reunión liderada por el presidente José Antonio Kast en Cerro Castillo, donde compartió con los partidos del oficialismo, Arenas indicó que “tengo entendido que el Ministerio de Justicia ya tiene el trabajo hecho y los va a entregar ahora. Si no me equivoco, el día de mañana”.

Junto con ello, el vocero reiteró el respaldo del Ejecutivo a la labor del secretario de Estado, aseverando que “el apoyo al ministro Rabat es indiscutible y lo que estamos hablando es cómo enfrentamos los argumentos de la posible acusación constitucional, y estamos confiados en que todos los partidos que apoyan al Gobierno van a apoyar al ministro Rabat”.

“Estamos convencidos que no hay ninguna causal que se configure en este caso y, por lo tanto, estamos convencidos de que los parlamentarios nuestros van a cumplir con su obligación constitucional de rechazar una acusación que se está utilizando solamente como amenaza política, más que como el juicio que establece la Constitución”, argumentó Gonzalo Arenas.

La entrega de los decretos administrativos se dan luego de la petición de la oposición para tener acceso a ellos, como parte de la preparación de la acusación constitucional en contra de Fernando Rabat, y luego que el propio titular de Justicia asegurara en su momento que los documentos eran “públicos y de libre acceso”.

El Ministerio de Justicia además tenía un plazo de siete días para entregar a la Fiscalía Centro Norte, en el marco de la denuncia presentada por los diputados diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS), por el eventual delito de prevaricación.