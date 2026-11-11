Paro de camioneros: las exigencias de los gremios ante alza del precio de combustibles

Las reuniones entre los gremios del transporte de carga y el Gobierno continúan este miércoles, mientras se registran cortes en diferentes rutas del país.

Los gremios de transportistas vuelven a La Moneda este miércoles con dos demandas clave para intentar destrabar el conflicto que mantiene a camioneros movilizados en distintas rutas del país.

Los gremios piden al Gobierno congelar el precio del diésel por un mínimo de cuatro meses. También exigen medidas permanentes para contener el impacto de futuras alzas internacionales de los combustibles.

Los dirigentes expondrán sus propuestas ante el ministro del Interior, Claudio Alvarado. La reunión se realizará después de que el encuentro del martes terminara sin acuerdo. Tras esa instancia, las organizaciones ratificaron que continuarán con el paro nacional.

Paro de camioneros: las exigencias de los transportistas

El primer punto de la negociación contempla congelar el valor del diésel durante al menos cuatro meses. Los camioneros sostienen que esta medida permitiría dar estabilidad a sus costos operacionales y evitar nuevos aumentos en el corto plazo.

La segunda solicitud busca una solución de largo plazo. Los dirigentes quieren que el Ejecutivo establezca mecanismos para amortiguar las variaciones de los precios internacionales de los combustibles.

Con esta propuesta, el sector pretende evitar que las alzas del mercado externo se traspasen directamente a sus costos. Según plantean los transportistas, necesitan herramientas que entreguen mayor previsibilidad a su actividad.

La propuesta del Ejecutivo no satisface a los camioneros

Por su lado, el Gobierno presentó un proyecto de ley que busca establecer un límite de $20 por litro a las futuras alzas de los combustibles durante un período de 90 días.

La iniciativa considera aplicar los incrementos de forma gradual. Así, el Ejecutivo busca evitar que las variaciones internacionales impacten de inmediato en los precios que pagan los consumidores.

Sin embargo, la propuesta no coincide con lo que solicitan los gremios. Los dirigentes mantienen su exigencia de congelar el diésel por cuatro meses y reclaman medidas que permitan enfrentar también los próximos aumentos.

La reunión de este miércoles es clave para conocer si ambas partes logran acercar posiciones. Mientras continúan las conversaciones, los camioneros mantienen sus movilizaciones y los cortes de ruta en distintos puntos del país.