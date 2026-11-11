VIDEO – Quiroz reconoce que Chile está en recesión pero recalca que es “un contratiempo de corto plazo”

El ministro de Hacienda apuntó, principalmente, a la caída de la actividad minera por la situación del país.

Por primera vez, en una reciente entrevista con Bloomberg, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconoció que Chile está en recesión.

El hombre que tiene que sacar a Chile de la recesión dice que es un contratiempo de corto plazo, así se titula el articulo publicado por el medio donde dan cuenta de la declaración del secretario de Estado, quien asegura que la economía se recuperará rápidamente.

Quiroz apunta principalmente a la caída de la actividad minera como la responsable de la situación económica. “Puedes llamarlo técnicamente una recesión, pero básicamente la economía ha enfrentando shocks de oferta este año, mayormente de la fuerte caída en la producción de cobre”, sostuvo.

“Pero si miras el lado de la economía no minera, puedes ver un fuerte crecimiento“, añadió.

A la hora de explicar los factores que derivaron que Chile cayera en recesión, Jorge Quiroz apuntó a “la incertidumbre política del gobierno anterior, especialmente en el sector minero, a las fuertes tormentas y accidentes que afectaron a la industria, y al alza de los precios del petróleo tras la guerra en Irán”.

Por otro lado, el ministro de Hacienda criticó al Banco Central. Si bien reconoció su independencia en cuanto a política monetaria, “no vería ningún problema si adoptara una postura más firme contra la inflación“.

Respecto a Codelco postuló que “al largo plazo, tal vez debamos considerar una mayor inversión de capital privado en Codelco“, preservando el control estatal.