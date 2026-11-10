Rociaron gas pimienta y bloquearon la ventilación: seis carabineros enfrentarán a la justicia en San Bernardo por apremios ilegítimos

Las cámaras de seguridad habrían registrado la coordinación de los hechos y sus consecuencias.

Seis funcionarios de Carabineros serán formalizados este miércoles 11 de noviembre por su presunta responsabilidad en un caso de apremios ilegítimos ocurrido al interior de la 14° Comisaría de San Bernardo.

Los efectivos fueron detenidos durante la mañana de este martes, luego de una investigación que apunta a su participación por no impedir que otros dos uniformados utilizaran gas pimienta contra dos personas que permanecían detenidas en un calabozo.

Rociaron gas pimienta y bloquearon la ventilación: seis carabineros enfrentarán a la justicia en San Bernardo

De acuerdo con los antecedentes de la Fiscalía Regional Occidente, los hechos se remontan al 26 de mayo, cerca de las 17:00 horas, cuando dos funcionarios policiales habrían manipulado y descargado un aerosol irritante al interior de una celda donde se encontraban las víctimas.

La investigación sostiene que los involucrados conocían los efectos de la sustancia química a la que fueron expuestos los detenidos.

Además, se indaga que, después de utilizar el gas pimienta, los uniformados habrían instalado un cartón en la ventana del calabozo para bloquear la ventilación e impedir la circulación de aire. De esta manera, las dos personas habrían quedado expuestas durante más tiempo a los efectos del agente irritante.

Uno de los elementos centrales para esclarecer lo ocurrido son las grabaciones de las cámaras de seguridad de la unidad policial. Estos registros habrían captado tanto la coordinación previa entre los funcionarios como las consecuencias que tuvo la exposición al gas pimienta en ambos detenidos.

La captura de los seis efectivos fue realizada por personal del Departamento de Asuntos Internos de Carabineros (Daicar), en coordinación con la Fiscalía de San Bernardo.

Desde la institución policial señalaron que los dos funcionarios que habrían accionado el aerosol fueron dados de baja durante mayo.

En tanto, los seis detenidos este martes se encontraban en el patio de la comisaría realizando labores de instalación de una carpa para una ceremonia y son investigados por no haber impedido la agresión.