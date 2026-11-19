Esto, tras una auditoría a la gestión de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP) entre enero de 2024 y diciembre de 2025, respecto a este proyecto, cuyo costo supera los $450 mil millones.

AGENCIA UNO

La Contraloría General de la República informó la presencia de una serie de deficiencias en la ejecución el contrato de diseño y construcción del Puente Chacao, en la Región de Los Lagos, entre las que destaca falta de aplicación de multas, retenciones no efectuadas al contratista, pagos en exceso y atrasos en la ejecución de obras.

Esto, tras una auditoría a la gestión de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP) entre enero de 2024 y diciembre de 2025, respecto a este proyecto, cuyo costo supera los $450 mil millones.

En dicho análisis detectó que el organismo no concretó la retención del 10% exigida sobre determinados pagos asociados a obras adicionales solicitadas por el MOP, lo que hizo que el fisco dejara de tener en garantía más de $5 mil millones a la espera del cumplimiento de los contratos.

Junto con ello, se dio cuenta que la ejecución de las obras del Puente Chacao no se ajustaron al Proyecto Definitivo aprobado, situación que no fue sancionada pese a que las Bases Técnicas contemplan multas de 300 UTM por cada incumplimiento de este tipo.

“El informe también detectó errores en el cálculo de un reajuste extraordinario aplicado al contrato. Según la revisión efectuada por el organismo de control, no se utilizaron los índices correspondientes para determinar el monto del reajuste, lo que generó un pago en exceso al contratista por $84.334.699. Al respecto, se realizará un reparo con el objetivo de recuperar los fondos públicos“, consigna la auditoría.

En cuanto a la construcción, Contraloría verificó que entre mayo de 2025 y febrero de 2026 la Asesoría a la Inspección Fiscal realizó cinco visitas a las instalaciones de la empresa Hyundai Engineering & Steel Industries, en Corea del Sur, donde se fabrica el tablero de acero del puente.

Durante esas inspecciones se identificaron 67 observaciones relacionadas con el proceso de fabricación. De ellas, 26 continuaban pendientes de resolución a junio de 2026 y siete acumulaban más de un año desde su emisión.

Adicionalmente, el organismo constató que al 30 de abril de 2026 el proyecto registraba un avance físico de 64,68%, cifra inferior al 68,94% programado para esa fecha. La situación está asociada principalmente a retrasos en la fabricación del tablero de acero y del cable principal del puente, ambos elementos estructurales producidos en el extranjero para su posterior traslado y montaje en Chile.