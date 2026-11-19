“Es difícil mantener una actitud amistosa cuando no se cumplen los acuerdos, cuando se mantienen políticas inaceptables”, sentenció.

AGENCIA UNO

Johannes Kaiser, presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), expresó su “decepción” con el Gobierno de José Antonio Kast, en el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto, donde se mostró contrario a mantener los recursos para los sitios de memoria y al financiamiento público de tratamientos de hormonización cruzada para menores de 18 años.

En conferencia de prensa, Kaiser dejó ver que “como partido estamos decepcionados con la presentación de la Ley de Presupuesto en este periodo”.

Sobre los tratamientos de hormonización cruzada, el ex candidato presidencial aseveró que “el Gobierno de José Antonio Kast lleva seis meses en el poder y el Ministerio de Salud no modificó los reglamentos y las directivas que conducían a que menores pudiesen ser hormonizados. Esa es una decisión política y técnica”.

En esta línea, recalcó que “vamos a hacer efectivas todas las responsabilidades si es que descubrimos que se sigue atentando contra la salud de los menores de la mano de estos procedimientos experimentales”.

Este episodio hizo que los libertarios dejaran ver la presentación de una acusación constitucional en contra de May Chomali, lo que fue cuestionado por Kast desde Asia.

Ante esto, Kaiser respondió que “el presidente tiene la obligación de solucionar los problemas y debería dedicarse a eso. La interpelación es un instrumento de fiscalización de la Cámara de Diputados; no es una sanción. Si el presidente, habiendo sido parlamentario durante tanto tiempo, no lo sabe, sería hora de que se enterase de ello”.

“Respecto de la solución de los problemas, para eso se eligió al presidente de la República, no para ser comentarista”, dejó en claro el líder del PNL.

Junto con ello, Johannes Kaiser dejó ver que “hemos sido una oposición amistosa a este gobierno porque esperábamos que fuera un nuevo gobierno con nuevos ejes. No fuimos una oposición amistosa al gobierno de Gabriel Boric porque no teníamos una comunión en materia de ideas. Si este gobierno mantiene la misma línea del gobierno de Gabriel Boric vamos a tener que mantener la misma línea que tuvimos como oposición”.

“Es difícil mantener una actitud amistosa cuando no se cumplen los acuerdos, cuando se mantienen políticas inaceptables”, sentenció.