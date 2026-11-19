Aldo Ulloa, de 31 años, fue visto por última vez el miércoles 11 de noviembre, cuando llegó hasta el sector Lo Chacón junto a sus dos yeguas para bañarlas.

La búsqueda de Aldo Ulloa, el jinete de 31 años que desapareció en las inmediaciones del río Maipo, en la comuna de Buin, continúa marcada por las complejas condiciones del caudal.

Así lo explicó el deportista extremo Pangal Andrade, quien ha participado en el operativo y advirtió sobre los riesgos que enfrentan los equipos de rescate. “El río está súper complicado, está creciendo todos los días, más en esta parte sobre todo”, señaló.

“Se han levantado lugares de interés donde se va a seguir monitoreando eso, el GOPE va a seguir realizando la búsqueda ya por lo que nos han informado mediante buceo“, agregó.

Pangal Andrade revela las dificultades en la búsqueda de jinete desaparecido en el río Maipo

El joven jinete fue visto por última vez el miércoles 11 de noviembre, cuando se trasladó hasta el sector Lo Chacón montado en una de sus yeguas y llevando a la otra para bañarla.

Sus cercanos comenzaron a preocuparse cuando no llegó a las 17:30 horas a la casa de su expareja, donde trabajaba entrenando caballos, ni respondió las llamadas. Tras recibir información de que se encontraba en ese sector, familiares y amigos llegaron al lugar y encontraron a una de las yeguas con vida en una isla y a la segunda muerta en el río, con la montura de Aldo.

Desde entonces, Bomberos, Carabineros, personal del GOPE y voluntarios han desplegado labores para dar con su paradero. Sin embargo, el operativo enfrenta distintos obstáculos, entre ellos el aumento del caudal por los deshielos, remolinos, troncos sumergidos y pozones que superarían los cinco metros de profundidad. A esto se suma la complejidad del terreno, que dificulta el acceso de los rescatistas a determinados puntos del río.

En paralelo, la familia y los amigos mantienen la esperanza de encontrar al jinete, quien es conocido en el sector por su participación en campeonatos de rodeo.

Sus cercanos temen que haya sufrido un accidente, ya que, según relataron, no sabía nadar. En tanto, Bomberos explicó que una de las hipótesis apunta a que pudo haber pisado una zona irregular y caído en un hoyo bajo el agua, mientras los equipos continúan rastreando el cauce y evaluando nuevos puntos de interés.