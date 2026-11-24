Sergio Reeves, enfermero y docente de la Universidad del Desarrollo señaló que la situación “puede ser grave si no se trata a tiempo”.

Con el Fenómeno del Niño se espera que el verano sea más caluroso de lo habitual y que las olas de calor se intensifiquen y sean más prolongadas, lo que podría un golpe de calor.

Este es un riesgo para la salud principalmente para niños y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Ante este escenario, el académico de la Facultad de Medicina Clínica Alemana de la Universidad del Desarrollo y enfermero con mención en cuidados críticos del adulto, Sergio Reeves, entregó algunas recomendaciones para evitar que nos afecten.

“Un golpe de calor ocurre cuando el cuerpo ya no logra regular su temperatura. Las principales señales de alerta son que la persona se siente muy acalorada, con la piel roja y caliente; dolor de cabeza fuerte, mareos o sensación de desmayo; confusión, dificultad para hablar o para reaccionar; náuseas o vómitos; respiración y pulso acelerados“, explicó

Esta situación, incluso, se puede tornar aún más grave, incluso con convulsiones, vómitos, dificultad para respirar o pérdida de conciencia. En caso de que eso pase, hay que actuar rápidamente y se debe buscar atención médica urgente.

Si el golpe de calor afecta a uno mismo, se debe detener de inmediato lo que se está haciendo y buscar un lugar con sombra o alejado del sol. Ahí, tomar pequeños sorbos de agua para una mejor hidratación e intentar bajar la temperatura mojándose o quitándose la ropa innecesaria.

Si le ocurre a otra persona se debe llamar inmediatamente a urgencias, llevarla a un lugar fresco y ventilado, retirar parte de su ropa y mantenerla fresca con paños húmedos o aire.

“Lo que sí es importante es no darle líquidos si está desorientada o inconsciente ya que se puede ir a los pulmones, y obviamente, no dejarla sola hasta que llegue la ayuda”, complementó Sergio Reeves.

Cómo prevenir un golpe de calor

El enfermero entregó algunas recomendaciones para evitar sufrir un golpe de calor, sobre todo en los próximos días donde las temperaturas superarán los 30 grados.

“Algunas medidas simples pueden marcar la diferencia, como tomar agua frecuentemente, incluso sin tener sed; evitar el sol fuerte en las horas de más calor, especialmente entre las 11:00 y las 17:00 horas; usar ropa clara, liviana y sombrero; evitar ejercicios intensos en días muy calurosos; permanecer en lugares frescos o bien ventilados”, señaló.

También hizo énfasis en “cuidar especialmente a niños, personas mayores y con enfermedades porque son más vulnerables a los golpes de calor y nunca dejar personas ni mascotas dentro de autos cerrados”.