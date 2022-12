Sebastián Sichel está dispuesto a volver a la cancha política como candidato a consejero constituyente

17 de Diciembre de 2022

La ex carta presidencial de Chile Vamos tiene en la mira el proceso constituyente 2.0.

Compartir

Entre los órganos que conforman el nuevo proceso constituyente del “Acuerdo por Chile” que busca la creación de una nueva Carta Magna aparece el Consejo Constitucional, el cual estará compuesto por 50 personas elegidas por votación popular directa de acuerdo con el sistema electoral aplicable a las circunscripciones senatoriales, bajo sufragio universal y obligatorio, con listas abiertas compuestas por partidos o pactos de partidos, que podrán incluir a personas independientes.

Este Consejo tendrá por único objeto discutir y aprobar una propuesta de texto de nueva Constitución, disolviéndose una vez cumplida la tarea encomendada. Las normas constitucionales propuestas se aprobarán por las 3/5 partes de las y los consejeros en ejercicio, sometiéndose la propuesta final. a una aprobación del Consejo por el mismo quórum.

La elección de estas personas, según lo planteado por las fuerzas políticas que firmaron el acuerdo, está programado, en principio, para abril de 2023. Si bien no está clara la fecha todavía por los plazos que exige el Servel, sí establecido que será con voto obligatorio. En este contexto, las colectividades y los independientes ya están evaluando los pactos y cómo se presentarán en las listas para poder alcanzar un puesto en este órgano fundamental para construir un segundo borrador de una nueva Constitución.

Uno de los que podría volver a hacer campaña después de hacerlo en la última carrera presidencial es Sebastián Sichel. La ex carta de Chile Vamos tiene en la mira el proceso que asoma para el próximo año y no descarta presentarse para intentar ser parte del consejo. “En la medida que haya acuerdos en el centro, y que aíslen a los polos políticos, sí, puedo participar en todas las canchas posibles si hay que ser candidato, no tengo ningún drama“, expresó.

“Donde no estoy disponible es si se comete el pecado, otra vez, de hacer una elección de dos bloques que dividen al país”, complementó en radio Universo, donde, además, descartó sumarse como experto al proceso constituyente 2.0 que debería comenzar en enero después de la designación del Senado y la Cámara de Diputados de 24 juristas.