Senado aprueba en general reforma que da inicio a nuevo proceso constituyente

3 de Enero de 2023

Uno de los que votó en contra, el independiente Karim Bianchi, acusó que “este proceso tiene algo en común con el anterior, es que no está uniendo a Chile, está uniendo a un grupito".

Compartir

Con 44 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención, la Sala del Senado aprobó en general la reforma constitucional que establece un procedimiento para la elaboración y aprobación de una nueva Constitución.

Para este miércoles hay previstas tres sesiones consecutivas a partir de las 14:00 horas y hasta el total despacho, para pronunciarse sobre las indicaciones presentadas y aquellas solicitudes de votación separada.

Los temas debatidos tanto en Comisión como en sala dicen relación con los órganos que participaran en el procedimiento de nueva Constitución -Comisión Experta, Consejo Constitucional y Comité Técnico de Admisibilidad-, la paridad de alguno de esos órganos y las correspondientes normas de corrección; la participación de pueblos originarios en el procedimiento de nueva Constitución y la fecha de plebiscito de salida y los ajustes necesarios para cumplir con ese plazo tanto en materia de inscripción de candidaturas como en el itinerario de todo el proceso.

La senadora PC Claudia Pascual expresó que “terminar con la Constitución del ´80 es una necesidad, no solo por su ilegitimidad de origen, sino porque no permite generar cambios necesarios para garantizar temas de urgencia ciudadana. Espero que sea una que permita un Estado social y democrático de derechos como idea constitucional ampliamente valorada y habilitante de futuras reformas”.

Por su parte, el senador UDI Iván Moreira recalcó: “Por qué sentarnos con quiénes querían refundar Chile; bueno, porque dimos nuestra palabra… Hoy en este Senado, que algunos querían eliminar, comienza a hacerse realidad un sueño: una nueva Constitución, pero lejos de la pesadilla que proponía la Convención Constituyente”.

Uno de los que votó en contra, el independiente Karim Bianchi, acusó que “este proceso tiene algo en común con el anterior, es que no está uniendo a Chile, está uniendo a un grupito. Yo sí creo en una nueva Constitución, pero no en una forzada, no una parte de un montaje político, a puertas cerrada. Estuvimos, luego de 200 años, a punto de desaparecer como Senado y creo que, simplemente, no aprendimos nada”.