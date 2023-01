Camila Vallejo, tajante: “No” a nuevos indultos que solicita Apruebo Dignidad

5 de Enero de 2023

En Comunes y el Partido Comunista pretenden que la lista de beneficiados con la libertad se extienda.

Los 12 indultados por delitos vinculados al estallido social (más Jorge Mateluna por un robo a un banco Santander en 2013) han traído más de algún dolor de cabeza para el Gobierno. El presidente Gabriel Boric ha tenido que soportar las críticas de diversos sectores políticos, incluso del oficialismo, respecto a su decisión de otorgarles la libertad a estas personas condenadas por los tribunales de justicia.

A pesar de este contexto donde el mandatario y los senadores han intercambiado duras respuestas por este tema y la votación del fiscal nacional, en Apruebo Dignidad presentaron públicamente su idea de que Boric conceda más indultos a detenidos que han sido denominados por sus familiares y cercanos como “presos de la revuelta”.

“No es un error que el presidente cumpla su palabra. El error es no seguir indultando, hay más familias que esperan”, puntualizó la diputada Claudia Mix (Comunes), quien apoyó las intenciones de otros parlamentarios de este conglomerado. Los comunistas Boris Barrera y Nathalie Castillo también están de acuerdo en que el jefe de Gobierno entregue más beneficios.

Consultada si Boric otorgará más indultos, la respuesta de la vocera Camila Vallejo frente a las presiones de sus compañeros de partido fue un contundente “no”.

Vallejo y el caso de Luis Castillo

Si el indulto al ex frentista Jorge Mateluna generó ruido y muchas críticas para el presidente, la libertad para Luis Castillo ha sido tomada por la oposición para desarrollar una estrategia comunicacional. Parlamentarios exigen que el mandatario disuelva esta resolución y, encima, mantienen su distancia para continuar trabajando en conjunto para crear un acuerdo de seguridad pública.

Vallejo también recibió preguntas respecto al prontuario de Castillo, atacameño que tiene en sus antecedentes penales cinco condenas por hurtos, robos y lesiones; 26 causas judiciales; sanciones de Gendarmería por construir armas blancas en la cárcel y un intento de fuga. Estaba sentenciado a cuatro años por asaltar las oficinas del Registro Civil de Copiapó en el contexto del estallido social.

“Los indultos son una facultad y una atribución de los presidentes de la República y se aplican, no hay otra manera, sobre personas condenadas. Entonces, no es sorpresa y no puede ser sorpresa que estas personas hayan tenido condenas, porque cada uno de los indultos se aplican sobre personas condenadas. Son decisiones difíciles, pero que se hacen bajo una reflexión, con una revisión de los antecedentes”, cerró la secretaria de Estado.