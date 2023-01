Senadora PPD Loreto Carvajal rechaza nominación de Ángel Valencia: “No genera la reserva moral” para dirigir el Ministerio Público

5 de Enero de 2023

“Es una tremenda decepción. Lo señaló la ministra Ríos al decir, la tercera es la vencida. Y mi opinión es que el gobierno ha sido vencido frente a un gallito iniciado por senadores en este contexto”, indicó la legisladora.

Ad portas de la votación de la nominación de Ángel Valencia como nuevo Fiscal Nacional, la senadora PPD Loreto Carvajal señaló que no quiere “ser cómplice de una acción que no genera los estándares, no genera la reserva moral de justicia y no genera la transparencia que tiene que acompañar una nominación tan relevante como es la fiscal o el fiscal nacional”.

Asimismo, la senadora PPD detalló que quien debe tener los estándares, “no solo éticos y profesionales para dirigir una institución tan importante como la Fiscalía Nacional, debe ser la reserva moral para perseguir el crimen organizado, los abusos contra menores y la violencia contra la mujer”.

“Por cierto que votaré en contra y espero que como muchas y muchos han señalado debe haber una reflexión profunda respecto de la información que está recibiendo el Presidente y cuáles son los antecedentes que llevan a esta decisión, cuando ha habido ya dos intentos. Y como senadora PPD he sido leal y consecuente, respaldando las propuestas del Presidente”, agregó.

Además, Loreto Carvajal comentó que llama la atención que “en dos ocasiones teniendo a la vista ese mismo nombre, hoy día se definan por él (Valencia) dejando a todos perplejos respecto de una decisión, donde todos entendíamos que el señor Valencia no estaba en competencia”.

“Acá hay senadores de Gobierno y senadores de oposición y me imagino que también hay un trabajo externo a este Senado, pero que genera una influencia de tal magnitud, que nos pone ahora en tela de juicio como Senado. No quiero como senadora ser cómplice de una acción que no genera los estándares, no genera la reserva moral de justicia y no genera la transparencia que tiene que acompañar una nominación tan relevante como es la fiscal o el fiscal nacional”, afirmó.