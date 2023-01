Franco Parisi renegocia su deuda por pensión alimenticia y vuelve a Chile

26 de Enero de 2023

El ex candidato presidencial del PDG retornó al país tras varios años en Estados Unidos, en donde hizo su campaña electoral a distancia.

El ex candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, volvió este jueves a Chile luego de renegociar la millonaria deuda por pensión alimenticia que mantenía.

El ingeniero comercial llevaba años viviendo en Estados Unidos y no podía retornar al país debido a una orden de arraigo que pesaba en su contra. Por esto, su campaña presidencial de 2021 -donde logró el tercer lugar- la realizó a distancia, con actividades 100% telemáticas.

El PDG difundió un video en sus redes sociales en donde dio la bienvenida a su líder, anunciando que tendrá “diversas actividades” con su equipo.

Parisi retornó a Chile en la previa de la elección del Consejo Constitucional del 7 de mayo. Inicialmente su partido quería imponerlo como integrante a la Comisión de Expertos, lo que no se concretó. De todas maneras el ex abanderado debería tener un rol fundamental en las negociaciones del PDG, que se encuentra buscando alguna alianza para no presentarse solo en los comicios.

"Bienvenido a Chile @Parisi_oficial"

En horas de este jueves ha llegado a Chile nuestro Líder y ex Candidato Presidencial quien tendrá diversas actividades con el equipo del @ChilePDGcl

Bienvenido a Casa Franco con la Familia PDG pic.twitter.com/cGVY8iOg3j — Partido de la Gente Oficial 🇨🇱 (@ChilePDGcl) January 26, 2023

El reconocimiento de la deuda

Franco Parisi volvió a Chile un mes después de que llegara a un acuerdo con la madre de sus hijos, reconociendo la deuda de más de 166 millones de pesos, además de abonar 30 millones de pesos, junto con una cuota mensual de 300 mil pesos, la que se sumará a la pensión de 9 UTM (cerca de 550 mil pesos) establecida por los tribunales.

De acuerdo a una nota de BioBioChile, el líder del PDG renunció a la patria potestad de sus dos hijos, con lo cual ya no tendrá derechos sobre ellos.

Según la información, la principal motivación de Parisi para conseguir un acuerdo con su ex mujer es la “grave enfermedad que actualmente aqueja y padecería la madre” del ingeniero.