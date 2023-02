Dueño de ex Fuente Alemana dispara contra RN por fallida candidatura al Consejo Constitucional

8 de Febrero de 2023

Siri indicó que incluso se reunió con el diputado Diego Schalper, secretario general de RN, quien le propuso ser candidato, ya que "marcaba muy alto en la Región Metropolitana", por lo que aceptó.

Carlos Siri, dueño de la ex Fuente Alemana, tuvo duras palabras para Renovación Nacional por su fallida candidatura al Consejo Constitucional, acusando al partido de Chile Vamos de no “cumplir su palabra” de entregarle un cupo para intentar ser parte del nuevo estamento constituyente.

En declaraciones a La Tercera, Siri sostuvo que “el tema es que iba a ocupar un cupo de RN. Me llamaron, conversaron conmigo y me dijeron que tenía muchas posibilidades”.

“Ordené mis cosas y todos contentos. Incluso, después me llamó Francisco Chahuán (presidente de RN), antes que yo me decidiera, y me dijo que esto era por Chile y toda la cosa y blá blá blá. Bueno, hice todo lo que tenía que hacer, los trámites y me inscribí en el Servel. Hice los trámites en notaría y toda la cosa. Y después no supe más”, argumentó.

Consultado sobre las razones para ser descartado por Renovación Nacional, Carlos Siri apuntó a “estos típicos enredos políticos en que habrá salido alguien de entre medio de las filas de ellos. Me da la impresión de que al final es Bruno Baranda quien tomó el cupo. Después él se trató de contactar conmigo por WhatsApp… le dije que después de todo lo que pasó no me interesaba trabajar con RN”.

En esta línea, disparó contra la tienda de calle Antonio Varas, señalando que no cumplió su palabra, ya que “en el fondo se había cerrado el trato y de repente no se habló más. Distinto hubiese sido que me llamaran y me dijeran que en realidad vamos a tener que hacer esto u esto otro y ningún problema porque el cupo era por el partido de ellos”.

“Estas cosas son las que desprestigian la política ante los ciudadanos”, sentenció.