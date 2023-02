¿Por qué la alcaldesa de Santa Juana está dolida con la ministra Carolina Tohá tras los incendios?

16 de Febrero de 2023

Ana Albornoz cuestionó la última decisión del Gobierno y a la titular del Ministerio del Interior.

Mientras el Gobierno trabaja en un “pacto forestal” que permita unir al Estado con privados para disminuir el riesgo de los incedios forestales, la posibilidad de aplicar un royalty a estas empresas que trabajan con la madera en la zona centro y sur del país fue una de las materias que postularon algunas autoridades como el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela.

Frente a esta opción, que generó críticas de parte del gremio y los partidos de oposición, Carolina Tohá descartó que se pueda aplicar porque las diferentes reformas que presentó La Moneda para los siguientes meses ya están en discusión en el Congreso.

“El Gobierno tiene una agenda tributaria desplegada en el Parlamento clara y expresada en proyectos de ley. En esta agenda no está contemplado un royalty a la industria forestal, porque no cumple con las características de aquellas actividades que generan royalty. No se trata de un recurso natural no renovable de propiedad del Estado“, explicó la ministra del Interior con la intención de zanjar esta polémica.

La alcaldesa de Santa Juana, por el contrario, cuestionó el planteamiento del Gobierno en cuanto a la negativa de, al menos, seguir discutiendo la posibilidad de que las forestales paguen un impuesto agregado por utilizar estos recursos. Esta comuna de la Región del Biobío es una de las que terminó más damnificada por la emergencia al ser arrasada en prácticamente un 75% de su territorio.

Ana Albornoz a Tohá: “Merezco respeto”

“Me duelen las declaraciones de la ministra y la actitud de ese sector del Gobierno. El Socialismo Democrático está en coalición con Apruebo Dignidad y resulta que parece que no toman en cuenta nuestra opinión. Yo soy una compañera para la ministra del Interior. Seré una alcaldesa de un pueblito de 4 mil habitantes, pero merezco respeto… Que la ministra me llame y me pregunte cómo está mi comuna”, comentó Ana Albornoz.

“La ministra bajó una negociación antes de que empezara. Las empresas forestales ya se estaban sentando a la mesa y no lo comprendo. Nosotros hemos tenido conversaciones con la CMPC y la Forestal Arauco, que se abren a la posibilidad de conversar… Y la ministra, antes de conversar, cierra la puerta. Me parece mal”, complementó la jefa comunal en Radio Universo.