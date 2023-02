Las maniobras de la canciller Urrejola en sus vacaciones y la tensa relación con el subsecretario Ahumada

17 de Febrero de 2023

En su entorno señalan que, pese a estar de vacaciones, la ministra pidió ayuda a cancilleres de ocho países, incluyendo al Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken. En el Gobierno sostienen que su relación con el subsecretario Ahumada ha sido su principal problema y legisladores destacan los hitos de su gestión. En tanto, en círculos diplomáticos comienzan a sonar posibles sucesoras, una es Paula Narváez.

“Seguimos recibiendo ayuda internacional gracias a las gestiones de nuestras embajadas, consulados y misiones. A la que llega de España y Argentina, se suma el también veloz apoyo enviado por México que comenzó a arribar esta mañana. ¡Gracias por cooperar en este duro momento!”.

El pasado 6 de febrero, mientras la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, estaba de vacaciones fuera de Chile, el subsecretario de Relaciones Económicas, José Miguel Ahumada, escribió ese mensaje en Twitter agradeciendo la ayuda internacional para combatir los incendios en el centro sur de Chile.

La ausencia de una alusión a la canciller generó molestia en el entorno de Urrejola. Ello, porque, según explican conocedores del episodio, 48 horas antes del tuit, desde el lugar donde la ministra alojaba, en Costa Rica, improvisó una estación de trabajo y se mantuvo en comunicación con el presidente Gabriel Boric y otros secretarios de Estado solicitando ayuda internacional para el sur de Chile.

Incluso, la abogada cercana al PS y ex asesora de José Miguel Insulza en la OEA, se habría comunicado en más de una oportunidad con Ahumada, considerado un hombre del Frente Amplio, con quien aseguran no tiene una relación colaborativa.

De hecho, el 4 de febrero, Urrejola llamó al socialista español Josep Borrell, vicepresidente y alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, para solicitar el envío de ayuda internacional para combatir los incendios en la zona sur de Chile.

Según explican testigos, tras cortar el llamado, la ministra Antonia Urrejola se comunicó con el secretario de Estado de EE.UU. Antony Blinken, a quien conocía desde sus años viviendo en Washington, para solicitarle la mayor colaboración posible.

Asimismo, cercanos a Urrejola agregan que llamó además a las autoridades de España, Francia y Colombia. Desde Bogotá, un portavoz del Gobierno de Gustavo Petro confirmó a EL DÍNAMO que la canciller mantuvo un diálogo con su par colombiano, Álvaro Leyva, “para recibir y coordinar el envío de ayuda humanitaria, kits de emergencias y brigadistas”.

En el entorno de la abogada sostienen que el mensaje del subsecretario Ahumada grafica la mala relación que han mantenido desde que ambos asumieron sus cargos, y que era totalmente “innecesario” que Urrejola estuviera en Chile recibiendo delegaciones, ya que su trabajo se enfocaba principalmente en solicitar la ayuda lo antes posible y coordinarse con autoridades de Gobierno.

“Ha habido un ensañamiento con ella”

No obstante, en el edificio del ex Hotel Carrera reconocen que el incidente de la filtración del audio de una reunión privada de ella criticando al embajador de Argentina Rafael Bielsa, y otras autoridades, han minado su trabajo y que cualquier acierto que logre como secretaria de Estado en la arena internacional estará opacado por ese audio. La filtración del audio fue particularmente dolorosa para Urrejola y desde entonces las voces de defensa pública de su gestión son cada vez menos.

“Ha habido un ensañamiento contra ella y un fuego amigo enorme. Ella consiguió renovar el acuerdo con la Unión Europea, con ella se aprobó el Acuerdo de Escazú, Chile ha tenido un rol clave en las cumbres internacionales, conseguimos un espacio en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Hay una injusticia permanente con ella, cuando ha hecho un gran trabajo y que no ha sido reconocido”, señaló diputado socialista Tomás de Rementería, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara a EL DÍNAMO.

“Como la ven débil después del incidente del audio filtrado por una asesora, diplomáticos, ex cancilleres y parlamentarios reforzaron sus críticas por sus vacaciones durante el incendio de forma desmesurada”, señala una de sus cercanas.

El senador Álvaro Elizalde (PS) también desliza que las críticas contra Urrejola son mezquinas “En emergencias como las que estamos enfrentando se requiere generosidad de todos los actores y no críticas mezquinas. Bajo el liderazgo del presidente Boric el Gobierno está desplegado en terreno”, asegura a EL DÍNAMO.

De hecho, el presidente del senado y ex presidente de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas coincide en las gestiones internacionales de Urrejola. “La canciller ha realizado gestiones ante otros Estados y Organismos Internacionales para coordinar la ayuda internacional. Tal como lo ha declarado, por ejemplo, Josep Borrel, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad”, grafica el senador socialista.

“Ahumada se sostiene solamente por su amistad con el presidente”

En tanto, su par Fidel Espinoza tiene una opinión distinta. “Encuentro que la actuación de la ministra y también del subsecretario José Miguel Ahumada han sido deficitarios y con muchas contradicciones (entre ambos). El caso del subsecretario se sostiene solamente por su amistad con el presidente”.

En conversación con EL DÍNAMO, el senador Espinoza agregó: “Ha sido deficitario con la filtración del audio, hoy el presidente de Argentina se da el gusto de querer pasar la cuenta (con la carta de apoyo a ME-O). Con las vacaciones en plena catástrofe, Chile requería obviamente la presencia de nuestra ministra de Relaciones Exteriores”

La senadora Ximena Rincón, quien trabajó con Urrejola en la Segpres, en una entrevista en Ex-ante afirmó que en materia de Relaciones Exteriores “el problema principal no está en la Cancillería, sino en La Moneda”. Agregó que si bien la secretaria de Estado es “una persona preparada y criteriosa” poco puede hacerse “si la gente que te rodea no te apoya”.

El fantasma del audio de Urrejola sobre embajador Bielsa

En Cancillería consideran que la ministra de RR.EE. se encargó de hacer el control de daños luego de la filtración. No obstante, consideran que es un año electoral en Argentina y la Casa Rosada cobrará en algún momento el desacierto de la grabación, ya que Alberto Fernández buscaría repostular a la presidencia de Argentina y las polémicas con Chile distraen a los argentinos de problemas más graves.

Sostienen que la ministra Urrejola sabe con cierta resignación que tendrá que pagar un costo político por la filtración de ese audio posiblemente en marzo.

No obstante, en el Edificio Carrera sostiene que la relación con Ahumada es francamente mala. Agregan que además los separan dos visiones divergentes. “ Mientras ella, como internacionalista, promueve acuerdos comerciales amplios, Ahumada a veces parece en la Edad de Piedra y busca restringir algunas cosas con los países más desarrollados, como en el fracaso de los side letters. Urrejola ha tenido mala suerte”, señala un diplomático.

En círculos diplomáticos sostienen que una posible sucesora de Urrejola sería la embajadora en la ONU y ex precandidata, Paula Narváez. No obstante, la ex abanderada no contaría con el beneplácito de la directiva del PS. Otra alternativa que se oye, dicen en los pasillos de Cancillería, es la subsecretaria Ximena Fuentes.

Con todo, la próxima semana Urrejola viajaría a Ginebra, donde participará del 52º período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.