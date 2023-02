¿”Conejos pirómanos”?: la criticada tesis del ministro Montes sobre la propagación de los incendios

23 de Febrero de 2023

Los últimos días han sido especialmente complicados para el titular de Vivienda en la zona de la emergencia.

Carlos Montes está en la polémica y es blanco de burlas en redes sociales. El ministro de Vivienda y Urbanismo, hace unos días, fue desmentido por Carolina Tohá después de argumentar que “si fuera verdad todo lo que se dice de los incendios forestales, que todo es por intencionalidad, la verdad es que estaríamos en una situación muy compleja”.

Horas más tarde, el secretario de Estado salió a explicar mejor su versión. “Lo que yo he querido decir es que seamos serios con las cifras… Los datos que tienen son poco precisos, entonces no logran establecer cuál es la situación. Aquí la cifra que circula es de 80%, no 25% de (incendios) intencionales en un periodo más largo. Yo soy un convencido que si tuviéramos un porcentaje tan alto, efectivamente de acción organizada contra las forestales, estaríamos en un escenario de gran gravedad”, comentó Carlos Montes en su rol de nexo entre La Moneda y los equipos de emergencia y la primera parte de la reconstrucción.

Pero ahora sus nuevos dichos en torno a la propagación de los siniestros en la zona centro y sur de Chile lo han posicionado como objetivo de las críticas.

“Yo no tenía idea y lo aprendí ahora. Cuando parte un incendio, los conejos se queman y parten arrancando para una zona donde no hay fuego. Y ellos llevan el fuego para otro sector. Me contaban que en otro incendio en la Región del Biobío, acá mismo, habían personas dedicadas solamente a dispararles a esos conejos para que no trasladaran el fuego. Después, las pavesas, el trayecto que hacen, es de hasta un kilómetro”, fueron parte de sus declaraciones en una entrevista concedida a TVU.

Estas son las autoridades que nos gobiernan.



Críticas a Montes por la teoría de los conejos

Frente a las declaraciones del ministro Carlos Montes sobre los conejos como propagadores de los incendios, desde los partidos opositores a la administración del presidente Gabriel Boric han reaccionado con ironía.

“En Chile, el terrorismo avanza de manera implacable con total impunidad. Pero para este Gobierno, los responsables son los conejos. ¿Hasta cuándo se burlan de los chilenos?”, expresó el ex candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Leonidas Romero, diputado de Renovación Nacional en el Biobío, sostuvo que “qué bueno que no es el delincuente, terrorista y piromano del calentamiento global quien esta quemando nuestro país. Tendremos que apresar y condenar a los conejos para hacer las cosas bien”.