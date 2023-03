14 de Marzo de 2023

Senador Ossandón asegura que Piñera quiere volver por tercera vez a La Moneda: “Es una locura”

"Esto es absurdo, como no salen a la calle porque muchos de ellos no bajan de Manquehue para abajo, están convencidos que aquí se puede dar la tercera… es no entender nada".

