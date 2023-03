Descuento de la dieta: el castigo para controlar los atrasos que molestó a los diputados

21 de Marzo de 2023

La mesa de la Cámara de Diputados propuso una sanción económica para los parlamentarios que se retrasen en su llegada a la sala.

La mesa de la Cámara de Diputados, encabezada por su presidente Vlado Mirosevic (PL), propuso establecer un castigo económico para sancionar a los parlamentarios que lleguen atrasados a sus labores o que solo marquen presente en la sala.

La situación quedó expuesta en un reportaje de CHV Noticia, que dio cuenta de un ranking con los congresistas que más se demoran en llegar a sus pupitres para participar de los debates, mencionando casos emblemáticos como los de Gaspar Rivas (PDG), Joaquín Lavín León (UDI) y Maite Orsini (RD).

A esto se sumaron algunas acciones que realizan los parlamentarios para burlar al sistema, como marcar el “presente” para luego dejar su puesto en el hemiciclo.

Frente a esto, la mesa directiva de la Cámara Baja sugirió a las bancadas avanzar en una sanción para este tipo de situaciones, apelando a un castigo económico.

“Hoy día hay sanción respecto a inasistencia, pero aquí hay un vacío, no hay una sanción respecto de retrasos, por lo tanto esta propuesta de la mesa vendría a hacerse cargo de este vacío. Tenemos que responder ante la ciudadanía. Al que llegue tarde se le debe descontar de su dieta parlamentaria“, expresó Mirosevic.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Carlos Bianchi (Ind), afirmó que con esto se busca homologar lo que ocurre en otras reparticiones públicas, donde la impuntualidad es castigada.

“En la función pública, cuando uno se retrasa, se van sumando los minutos y hay una flexibilidad de una hora, pasada esa hora se acumulan los minutos de retraso y luego se descuentan directamente, es lo que vamos a proponer”, detalló.

El rechazo de los diputados

La idea de la mesa de la Cámara de Diputados no agradó a los parlamentarios, quienes insisten con que sus labores en el Congreso van más allá de estar sentados en sus pupitres a lo largo de todas las sesiones.

“Lo que ha anunciado el presidente de la Cámara es inconsulto y es una atribución que no tiene, la atribución es de los comités. El tema de las multas no se ha tratado en los comités. El presidente de la Cámara ha cometido una grave falta, el anuncio que hizo no corresponde porque no tiene la facultad”, expresó el diputado Sergio Bobadilla (UDI) en declaraciones consignadas por Emol.

Nelson Venegas (PS) cuestionó la postura de la mesa, mostrando su preocupación con que “no esté defendiendo el prestigio de la Corporación”.

“El año pasado salieron con el tema de las traslaciones, acá no hay corruptos, acá no hay robos, pero se instala para lo público se que somos lo peor del mundo y nosotros estamos trabajando. Acá todos salimos a dar conferencias de prensa y a comisiones, es parte de la función parlamentaria, donde somos políticos, no estamos en nuestras casas cuando no estamos acá en la sala”, enfatizó.